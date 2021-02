Trez Capital souhaite la bienvenue à John Maragliano en tant que chef de la direction financière et met en place un nouveau rôle clé de direction avec la nomination de Christian Skogen en tant que chef de la gestion du risque





VANCOUVER, CB, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Morley Greene, président du conseil et chef de la direction de Trez Capital (Trez), a annoncé aujourd'hui la nomination de deux membres de l'équipe de direction dans le cadre de la stratégie de croissance active de l'entreprise. John Maragliano se joint à Trez Capital en tant que chef de la direction financière, et Christian Skogen assume le rôle clé de chef de la gestion des risques.

M. Maragliano fera partie intégrante de l'équipe des cadres de Trez Capital, responsable de la supervision de toutes les opérations comptables et financières, des relations en matière de financement bancaire, de la planification stratégique de croissance de l'entreprise, ainsi que de l'analyse, de la déclaration, des vérifications financières, de la fiscalité et du trésor. M. Maragliano compte près de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, plus particulièrement dans les domaines bancaires, d'assurance et de gestion du patrimoine.

Pour sa part, M. Skogen sera responsable de la gestion et de la supervision de toutes les formes d'exposition aux risques encourus par Trez Capital au nom des programmes de placement financés par l'entreprise, tant sur le plan du crédit que des placements. M. Skogen compte 20 années d'expérience diversifiée dans le domaine des prêts commerciaux et possède une grande expertise dans la structure du crédit, les risques et la gestion de portefeuille. Le suivi étroit et le leadership de M. Skogen dans ce nouveau rôle veilleront à ce que Trez Capital mette sur pied et consolide des portefeuilles de placement robustes, durables et équilibrés qui dégagent des rendements optimaux ajustés selon le risque.

«?John et Christian possèdent tous deux une vaste expérience dans leur rôle respectif. De plus, l'expertise et le talent qu'ils apportent à notre équipe de direction déjà solidement ancrée représentent des ajouts précieux, affirme M. Greene. Il s'agit d'une période passionnante pour l'équipe de Trez, forte de plus de deux décennies de réussites dans ses activités de montage de prêts et de mobilisation de fonds.?»

Trez Capital a assuré sa croissance soutenue tout au long de ses quelque 20 années d'existence et plus grâce à ses décisions stratégiques. Les nominations de MM. Maragliano et Skogen témoignent de la croissance accélérée dont jouit l'entreprise et de sa position solide alors qu'elle entame le prochain chapitre de son évolution.

Au sujet de Trez Capital

Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de titres de créance destinées au financement de propriétés commerciales. Fondée en 1997 par Morley Greene, Trez Capital procure aux investisseurs un revenu fixe stable et prévisible qui s'est historiquement établi à un minimum de plus de cinq pour cent par année, et ce, chaque année. Le succès de Trez, chef de file dans son marché, est dû à son processus de diligence raisonnable rigoureux qui dicte la sélection attentive de projets aptes à dégager le meilleur taux de rendement du capital investi pour les investisseurs et des solutions de financement personnalisées pour les emprunteurs. Avec un actif sous gestion de plus de 4,1 milliards $, Trez a financé plus de 1?500 transactions représentant un montant supérieur à 12 milliards $ depuis sa création. Trez Capital exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.trezcapital.com .

