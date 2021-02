EQ Care lance Parcours de vie, une plateforme intégrée de soins de santé et de mieux-être virtuels conçue pour les milieux de travail d'aujourd'hui





MONTRÉAL, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- EQ Care, récemment acquise par TELUS Santé, présentait aujourd'hui Parcours de vie, une plateforme intégrée de soins de santé et de mieux-être virtuels pour les milieux de travail canadiens d'aujourd'hui. Cette plateforme de prochaine génération est la toute première à transformer les programmes d'aide aux employés traditionnels en un point d'accès unique, pratique et collaboratif à l'intention des employés, pour les aider à mieux gérer leur santé physique et mentale, leur mieux-être et leur équilibre travail-vie personnelle. Les représentants spécialisés en soins de Parcours de vie sont une ressource unique à cette plateforme. Ils élaborent avec compassion un guide permettant aux employés d'améliorer leur santé, leur rendement, leur estime de soi et leur pratique de la pleine conscience.



« Notre nouvelle plateforme Parcours de vie repose sur l'idée que la santé d'un employé résulte d'un équilibre entre différents éléments. En effet, elle ne dépend pas seulement de sa santé physique, mais également de sa santé mentale et de son équilibre travail-vie personnelle, a déclaré Daniel Martz, vice-président, Soins de santé virtuels de TELUS Santé. C'est en visant l'atteinte de cet équilibre que nos représentants spécialisés en soins conçoivent virtuellement et harmonieusement des plans personnalisés au moyen d'un programme d'aide aux employés modernisé à l'intention des employés, qui sont parfois amenés à faire face à des problèmes complexes et interreliés au cours de leur vie professionnelle, particulièrement en ce moment, en ces temps de pandémie. »

La solution Parcours de vie, forte de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des soins de santé, centralise l'ensemble de l'expérience de l'employé en matière de santé et de mieux-être. Elle procure aux employés le soutien personnalisé dont ils ont besoin pour accéder à leurs plans de soins, à leurs rendez-vous et à leurs ordonnances, ce qui leur permet de mieux gérer leur santé. De plus, elle permet aux employeurs de simplifier la production de rapports et la facturation, d'améliorer l'utilisation et l'efficacité, de réduire les redondances coûteuses en matière de services et d'accroître la résilience et la productivité, leur procurant un meilleur rendement sur leur investissement en capital humain.

Qu'il s'agisse de thérapie cognitivo-comportementale numérique ou de conseils nutritionnels, juridiques et financiers, Parcours de vie propose une approche efficace, abordable et évolutive afin d'aider les employés à composer avec les divers aspects de leur vie. La combinaison de ces services, par l'intermédiaire d'un outil de navigation transparent et pratique spécialisé en soins de santé virtuels, contribue au mieux-être et à la résilience des employés dans un milieu de travail en constante évolution, où la frontière entre « travail » et « vie en dehors du travail » est de plus en plus floue.

Tout en révolutionnant l'approche des programmes d'aide aux employés en cette ère virtuelle, Parcours de vie offre une base tout en proposant des services supplémentaires et une personnalisation, notamment les mesures requises en cas d'incidents graves, la gestion de crises personnelles et le coaching organisationnel. La solution tire également parti des services de soutien en gestion de l'invalidité d'EQ Care de façon à offrir une suite entièrement intégrée assurant des résultats optimisés, que les employés soient au travail ou à l'extérieur.

À propos d'EQ Care

EQ Care, récemment acquise par TELUS Santé, fournit aux patients un accès en ligne bilingue et national, 24 heures sur 24, à une équipe spécialisée en santé physique et mentale qui offre des options de traitement personnalisées et complètes à partir de n'importe quel appareil mobile ou connecté à Internet. À la fine pointe des soins aux patients, notre mission est de veiller à ce que nos participants reçoivent un service de la plus haute qualité par l'intermédiaire de notre plateforme exclusive technologique consacrée aux soins de santé à distance.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des technologies numériques de la santé, comme les télésoins à domicile, les dossiers médicaux et de santé électroniques, la gestion d'avantages sociaux et d'officine ainsi que les services d'intervention en cas d'urgence. En tirant parti de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé améliore l'accès aux soins et révolutionne la circulation d'information tout en facilitant la collaboration, l'efficacité et la productivité des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle souhaite ainsi faire progresser sa vision de transformer les soins de santé et d'aider les gens à vivre plus sainement.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et enthousiastes des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers d'employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

