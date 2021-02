Eurofins lance une nouvelle technique de PCR en temps réel ultrarapide et sans extraction et met à niveau son test PCR en temps réel pour une utilisation avec des échantillons de salive obtenus par gargarisme du pharynx





La PCR en temps réel GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 est destinée à la détection qualitative directe des pathogènes du SARS-CoV-2 et utilise chez l'homme des écouvillons nasopharyngés, élués directement dans de l'eau désionisée sans autre processus d'extraction d'ARN (sans extraction).

L'augmentation des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 dans le monde a posé de nouveaux défis aux laboratoires de la plupart des pays. Il existe plus que jamais, un besoin urgent de solutions de diagnostic moléculaire rapides afin d'accroître la capacité de tests et de fournir des résultats précis dans les plus brefs délais. La suppression de l'étape de l'extraction d'ARN permet de relever ce défi, en augmentant non seulement le nombre de laboratoires pouvant effectuer ces tests mais aussi le nombre de tests pratiqués et en réduisant le coût, la main-d'oeuvre et le temps nécessaires à la réalisation de tests PCR très sensibles.

La PCR en temps réel GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 destinée à une détection directe a reçu le marquage CE et a été validée comme méthode sans extraction. Ce nouveau flux de travail réduit globalement le délai de traitement du test entre l'échantillon et les résultats, apportant une réponse en une heure environ sans compromettre la fiabilité du test PCR, et permettant une capacité de traitement plus élevée.

Validation des échantillons de salive obtenus par gargarisme du pharynx pour le GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 (COVID-19)

Le test GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) a désormais été validé avec succès pour les échantillons de salive obtenus par gargarisme du pharynx. Ces nouvelles matrices constituent une méthode d'échantillonnage simple d'utilisation, particulièrement utile en matière d'auto-prélèvement et adaptée aux enfants.

Ce test PCR multiplex en temps réel hautement sensible, est destiné à la détection qualitative de l'ARN génomique du SARS-CoV-2 dans les prélèvements respiratoires. L'essai détecte simultanément deux séquences cibles à l'intérieur du gène N.

