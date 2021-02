BMO lance un forfait sur mesure pour petites entreprises dans le cadre de son Programme de services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne





MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'élargir le soutien aux anciens combattants et retraités de la Défense canadienne et à leurs conjoints qui sont propriétaires d'une entreprise, BMO Banque de Montréal a lancé un nouveau forfait bancaire pour les petites entreprises. L'offre vise à soutenir les entrepreneurs de la communauté de la Défense canadienne, du démarrage de l'entreprise à la planification de la relève.

Les membres de la communauté de la Défense canadienne bénéficieront des avantages suivants :

Réduction de 50 pour cent des frais mensuels de certains comptes de chèques d'entreprise et réduction des coûts d'emprunt pour les prêts ou marges de crédit pour petites entreprises

Guide pour l'entrepreneuriat militaire personnalisé offrant des conseils pratiques et prêts à mettre en oeuvre sur la propriété d'entreprise

Tarification préférentielle sur les solutions de traitement des paiements MonerisMD* pour offrir aux clients une souplesse de paiement

« Lorsque les membres des Forces armées canadiennes passent du service actif à la vie civile, plus de la moitié d'entre eux se retrouvent à la tête ou à l'emploi d'une petite entreprise. Nous voulions trouver un moyen de redonner à ces membres, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. En guise de soutien, nous avons créé un programme bancaire qui leur permettra de garder plus d'argent dans leurs poches tout en leur fournissant des ressources pour les aider à traverser les temps incertains et à prospérer. Toutes les entreprises ayant pignon sur rue ont connu des périodes particulièrement difficiles partout au pays, mais nous continuons à les soutenir en partenariat, tout en les aidant à poursuivre leur croissance. »

« BMO est à l'écoute des militaires et anciens combattants et de leur famille depuis de nombreuses années afin de leur offrir ce dont ils ont besoin, a indiqué le major général à la retraite David Fraser, conseiller, Défense et sécurité à BMO. Le passage de la vie militaire à la vie civile comporte de nombreux défis, dont l'un des plus importants consiste à savoir à qui faire confiance pour gérer ses finances. BMO offre d'excellentes options financières pour les services bancaires aux particuliers et maintenant aux entreprises. »

Banque officielle de la communauté de la Défense canadienne

BMO est la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne depuis 2008. La Banque a créé un programme de Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne (SBCDC), conçu pour répondre aux besoins bancaires des membres des forces régulières, des réservistes, des recrues, des familles de militaires, des anciens combattants et des retraités, ainsi que des membres du personnel du ministère de la Défense nationale et des membres du Personnel des fonds non publics, de la GRC et de la Garde côtière canadienne.

Le Programme SBCDC propose des produits et services spécialement conçus pour répondre aux besoins de la communauté de la Défense, tels que des taux bancaires réduits et la carte Mastercard Appuyons nos troupes de BMO. Une portion de chaque transaction effectuée avec la carte Mastercard BMO est remise à Appuyons nos troupes, la cause caritative officielle des Forces armées canadiennes, ce qui a généré plus de 641 000 $ à ce jour.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO aide les membres de la communauté de la Défense canadienne, visitez le site www.bmo.com/sbcdc ou le site www.bmo.com/sbcdcentreprise.

