L'École branchée lance un guide pratique gratuit pour les parents dans le contexte de l'apprentissage à distance





Rôle des parents, gestion du stress, place des écrans et outils numériques

QUÉBEC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - École à distance, enseignement hybride, fermeture temporaire de classes, confinement des enseignants ou des élèves : plusieurs scénarios inédits font désormais partie du quotidien de l'éducation. Et si le milieu scolaire est en constante adaptation, les familles doivent aussi s'ajuster à la nouvelle réalité. C'est pour aider les parents à mieux accompagner leurs jeunes dans l'apprentissage en ligne que l'École branchée lance aujourd'hui un guide pratique spécialement pour eux.

« L'enseignement à distance devient source de stress, mais représente aussi l'occasion de revenir à l'essentiel dans les relations enfants-enseignants, parents-enfants, parents-enseignants. Chose certaine, il faut d'abord accepter la nouvelle réalité, lâcher prise sur les éléments hors de notre contrôle et porter une attention particulière au bien-être de chacun (et du sien en premier) pour ensuite mieux maîtriser les rouages de l'enseignement à distance », explique Martine Rioux, rédactrice en chef de ce numéro hors-série du magazine École branchée.

Cette édition spéciale a été réalisée en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et l'Association des comités de parents anglophones du Québec (ACPA). Le guide s'inscrit dans la volonté commune de ces partenaires d'offrir une série d'outils d'accompagnement destinés aux parents.

« Je suis heureux d'avoir l'occasion de travailler avec l'Association des comités de parents anglophones et l'École branchée, des partenaires et des organisations de confiance, pour proposer des ressources aux parents afin qu'ils se sentent davantage préparés lorsqu'ils accompagnent leurs jeunes vers leur bien-être et leur réussite. Devant l'inconnu, outillons-nous et soyons solidaires! », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

« Avec cette publication, nous poursuivons nos efforts de collaboration avec d'autres communautés de parents, réalisant des économies d'échelle sans précédent dans le partage d'information, de ressources et de soutien », précise Katherine Korakakis, présidente de l'ACPA.

En terminant, l'École branchée tient, par le lancement de cet outil, à afficher son soutien à l'objectif du Réseau québécois pour la réussite éducative à l'occasion des Journées de la persévérance scolaire de « se donner un élan collectif, doux et bienveillant, avec des messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes les familles du Québec ».

Pour télécharger gratuitement le guide, réalisé en français et en anglais grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) : ecolebranchee.com/famille .

Click here for the English version of this release.

À PROPOS DE L'ÉCOLE BRANCHÉE

Depuis 1996, l'École branchée est un organisme à but non lucratif qui informe, forme et outille les intervenants du milieu scolaire afin de les aider à relever les défis de l'enseignement au 21e siècle. Partenaire du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur du MEQ, ses principaux champs d'action sont le développement professionnel, la compétence numérique et l'éducation aux médias. En savoir plus .

