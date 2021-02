Daniele Ferrari, vétéran de l'industrie chimique, rejoint SK Capital Partners





SK Capital Partners LP, la société d'investissement privé axée sur les secteurs des matériaux spéciaux, de la chimie et de la pharmacie, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe de management grâce à la nomination de M. Daniele Ferrari au poste de directeur principal.

M. Ferrari apporte à SK Capital Partners 35 années d'expérience directe de la gestion et du management dans l'industrie chimique, dernièrement en qualité de directeur général de Versalis S.p.A., l'une des plus importantes entreprises chimiques européennes, et en tant que président de Matrìca S.p.A., une co-entreprise formée avec Novamont, le leader du secteur des bioplastiques à l'avant-garde développement durable de la chimie. Chez Versalis S.p.A., M. Ferrari a conduit les efforts de la société visant à se repositionner en aval et à développer son portefeuille de produits chimiques spécialisés, durables et à marge élevée; il a également créé l'unité opérationnelle mondiale BioTech de la société. M. Ferrari a commencé sa carrière chez Agip Petroli, une filiale d'Eni S.p.A. et d'Imperial Chemical Industries (ICI), avant de rejoindre Huntsman en 1997 où, pendant 14 ans, il a assumé de nombreuses fonctions et missions internationales, pour devenir finalement président mondial de la division Performance Products de Huntsman.

M. Ferrari amène également de précieuses compétences de leader en matière de développement durable, de promotion de processus favorisant une économie plus circulaire, et de développement et d'utilisation de solutions chimiques durables. Il est le dernier président sortant du Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), la plus importante association professionnelle de l'industrie chimique européenne. Il a également présidé PlasticsEurope Bruxelles, l'association des fabricants européens de plastiques, et a été membre du conseil d'administration de l'AEPW (Alliance to End Plastics Waste).

Diplômé en chimie industrielle, M. Ferrari est titulaire d'une maîtrise honoraire en sciences chimiques de l'Université de Ferrare. Il est actuellement membre des conseils d'administration des sociétés Huntsman Corporation (NYSE: HUN) et Venator Materials PLC (NYSE: VNTR), dont il préside le comité d'audit. Il siège également au conseil d'administration du programme d'économie d'entreprise de l'Université d'Oxford.

Barry Siadat, cofondateur et directeur général de SK Capital, a déclaré: «Daniele Ferrari apporte à notre Société un niveau inégalé d'expérience en termes de leadership et de gestion. Il a dirigé avec succès de nombreuses entreprises du secteur de la chimie pendant plusieurs décennies et il est passionné par le développement durable. Ses connaissances et son expérience approfondies de nos secteurs d'activité font de lui la personnalité idéale pour assumer ses nouvelles fonctions chez SK Capital.»

«SK Capital est réputée dans son secteur pour son expertise de la gestion et de l'investissement et sa capacité à la mettre au service de la transformation et de l'amélioration des entreprises, a déclaré M. Ferrari. Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de SK Capital et j'ai hâte de travailler à la croissance et au succès continus de l'entreprise.»

Jamshid Keynejad, cofondateur et directeur général de SK Capital, a ajouté: «Les qualités de leader de M. Ferrari sont bien connues dans notre secteur. Il apporte à SK Capital un ensemble exceptionnel de compétences et des décennies d'expérience opérationnelle. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe et nous sommes impatients de travailler tous ensemble pour accroître la valeur de notre portefeuille et soutenir la croissance de notre Société.»

À PROPOS DE SK CAPITAL

SK Capital est une société privée d'investissements résolument tournée vers les secteurs des matériaux spécialisés, des produits chimiques et pharmaceutiques. Elle a pour objectif de construire des entreprises solides et en expansion qui créent une valeur économique substantielle à long terme. SK Capital s'appuie sur son expérience du secteur et en matière d'exploitation et d'investissement pour repérer les opportunités permettant de transformer des entreprises en organisations plus performantes et stratégiquement positionnées, affichant une croissance et une rentabilité accrus ainsi qu'un risque opérationnel diminué. Le portefeuille d'activités de SK Capital génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards de dollars. La Société, qui emploie plus de 15 000 personnes dans le monde, exploite 137 sites répartis dans 28 pays. SK Capital détient actuellement environ 4,86 milliards d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, consultez le site: www.skcapitalpartners.com.

