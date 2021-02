/R E P R I S E -- Accueil Bonneau - Manifestation contre une décision antisyndicale qui nuit aux itinérantes et itinérants/





MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La direction de l'Accueil Bonneau a décidé unilatéralement d'abolir tous les postes des intervenantes et intervenants qui travaillaient en première ligne à la nouvelle halte-chaleur dans le Vieux-Port de Montréal. Cette décision a permis de décimer l'exécutif syndical à la veille du début des négociations pour un nouveau contrat de travail. De plus, il n'est pas du tout « innovant », comme le prétend la direction, de remplacer les intervenantes et intervenants de première ligne expérimentés et formés, par des agents de sécurité sous prétexte que la priorité est maintenant au logement (housing first). Tant qu'il y aura des itinérantes et des itinérants dans la rue, il faudra les accompagner de façon humaine et les besoins d'accompagnement demeureront importants pour celles et ceux qui auront la chance d'obtenir un logement.

Quoi?? Manifestation contre la décision inacceptable et incompréhensible de l'Accueil Bonneau



Quand?? Mardi 16 février 2021 de 11 h 30 à 13 h



Où?? Parc Émilie-Gamelin



Qui??



Chloé Bourbiaux, porte-parole du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'Accueil Bonneau (CSN) et le président Freddy Paillart. D'autres intervenantes et intervenants de première ligne qui ont perdu leur emploi seront aussi sur place.

Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

