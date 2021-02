Avis aux médias - Atterrissage du rover Perseverance de la mission Mars 2020 : des scientifiques et des ingénieurs canadiens disponibles pour répondre aux questions des journalistes





LONGUEUIL, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le rover Perseverance de la mission Mars 2020 de la NASA lancé en juillet dernier atterrira le 18 février dans le cratère Jezero. C'est la toute première mission ayant pour but de prélever, sceller et stocker des échantillons de roches et de sol sur Mars pour un éventuel retour sur Terre.

Les scientifiques et ingénieurs canadiens suivants sont des spécialistes de l'exploration de Mars.

Tim Haltigin , scientifique principal de missions, Exploration planétaire, Agence spatiale canadienne.

, scientifique principal de missions, Exploration planétaire, Agence spatiale canadienne. Chris Herd , professeur, Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, Université de l' Alberta .

, professeur, Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, Université de l' . Mariek Schmidt , professeure agrégée, Département des sciences de la Terre, Université Brock.

, professeure agrégée, Département des sciences de la Terre, Université Brock. Richard Léveillé , professeur associé, Département des sciences de la Terre et des planètes, Université McGill.

, professeur associé, Département des sciences de la Terre et des planètes, Université McGill. Kim Tait , conservatrice principale des minéraux, responsable des collections liées aux sciences de la Terre, Musée royal de l' Ontario .

Les représentants des médias peuvent communiquer avec les personnes suivantes pour solliciter une entrevue au sujet de la mission Mars 2020.

Spécialistes Contact Tim Haltigin Agence spatiale canadienne Bureau des relations avec les médias Téléphone : 450-926-4370 Courriel : asc.medias-media.csa@canada.ca Chris Herd Université de l'Alberta Andrew Lyle, chef, Communications, Faculté des sciences, Université de l'Alberta Téléphone : 780-492-4204 Courriel : alyle@ualberta.ca Mariek Schmidt Université Brock Dan Dakin, gestionnaire, Communications et relations avec les médias, Université Brock Téléphone : 905-347-1970 Courriel : ddakin@brocku.ca Richard Léveillé Université McGill Cynthia Lee, directrice associée, Relations avec les médias, Université McGill Téléphone : 514-398-6754 Courriel : cynthia.lee@mcgill.ca Kim Tait Musée royal de l'Ontario David McKay, Communications, Musée royal de l'Ontario Courriel : davidm@rom.on.ca ou media@rom.on.ca

Il sera aussi possible de regarder la retransmission en direct de l'atterrissage sur la chaine NASA TV (en anglais) dès 14 h 15 (HE).

