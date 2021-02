Importante campagne de mobilisation pour la réouverture des salles à manger - « Sauvez les restos M. Legault! », crient en choeur les restaurateurs du Québec!





MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association Restauration Québec (ARQ) lance aujourd'hui la campagne « Sauvez les restos M. Legault! », afin de mobiliser les exploitants d'établissement, leurs fournisseurs et leurs employés pour exiger du gouvernement du Québec la mise en place immédiate d'un plan de réouverture des salles à manger pour toutes les régions au Québec. L'objectif est de permettre aux acteurs de l'industrie d'anticiper la reprise de leurs activités en leur offrant un cadre prévisible, structuré et mesuré. Ce plan devra prévoir pour les restauratrices et restaurateurs l'accès à de l'aide directe, que leur établissement soit ouvert ou non, ou qu'ils souhaitent rouvrir prochainement ou non.

Le gouvernement doit repenser sa stratégie et permettre de rouvrir les salles à manger pour donner un espace contrôlé de socialisation à une population qui en ressent le besoin. Les gestionnaires et le personnel des restaurants de partout au Québec sont prêts à relever le défi d'assurer un environnement sécuritaire auprès de la clientèle comme le font présentement ceux des restaurants situés en zone orange.

Le directeur national de la santé publique a lui-même déclaré à l'Assemblée nationale en décembre dernier que les salles à manger ont été fermées afin d'assurer la cohérence du message gouvernemental par rapport à l'interdiction de rassemblements privés, et non pas parce qu'il a été démontré que les établissements sont des lieux d'éclosion de la COVID-19.

Après sept mois de fermeture des salles à manger dans presque toutes les régions de la province au cours des onze derniers mois, entraînant ainsi des pertes d'au moins 5 milliards de dollars de ventes, et malgré le fait que certaines mesures d'aide gouvernementales aient été mises en place, les établissements de restauration sont plus que jamais fragilisés et leur survie, menacée.

La reprise économique après le déconfinement ne sera vraisemblablement ni immédiate ni suffisante pour assurer la pérennité des secteurs de l'économie les plus touchés. La capacité d'accueil restera aussi grandement réduite. Il est donc essentiel que le gouvernement du Québec offre, dans ce plan de relance, du soutien financier direct aux restaurateurs, et non sous forme de prêts. L'ARQ croit qu'un programme de subvention modulé selon la baisse de revenu ajouté aux ventes d'une réouverture des salles à manger permettra finalement aux gestionnaires de rembourser les nombreux prêts gouvernementaux contractés depuis le début de la pandémie.

L'ARQ invite tous les gestionnaires de la restauration du Québec, leurs employés et leurs fournisseurs à appuyer la campagne en envoyant une carte postale au premier ministre François Legault, en signant directement une pétition intitulée « Sauvez les restos M. Legault! », déposée sur le site www.change.org et en envoyant une lettre à leur député en visitant la page https://arq.csaeconnect.ca/. On peut aussi suivre la campagne au Facebook.com/Sauvezlesrestos! ainsi que sur Twitter à @sauvezlesrestos.

Fondée en 1938, l'ARQ est la plus ancienne association de gestionnaires de la restauration au Canada et la plus importante au Québec. Elle regroupe près de 5 300 membres exploitant un service de restauration sous toutes les formes.

SOURCE Association Restauration Québec

Communiqué envoyé le 16 février 2021 à 07:00 et diffusé par :