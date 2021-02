/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Terry Duguid annoncera un appui financier pour le projet Market Lands/





Le secrétaire parlementaire Terry Duguid annoncera un investissement dans l'infrastructure de Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 15 févr. 2021 /CNW/ - Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau) ainsi que député de Winnipeg-Sud, fera une annonce virtuelle mardi concernant un investissement dans l'infrastructure culturelle du site de Market Lands à Winnipeg. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

ACTIVITÉ : conférence de presse

DATE : le mardi 16 février 2021

HEURE : 11 h

