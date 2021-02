Radisson annonce des changements à son équipe de direction et à son conseil d'administration et positionne la société pour sa prochaine étape de croissance





ROUYN-NORANDA, Québec, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson » ou la « Société ») annonce des changements a son Conseil d'administration et à son équipe de direction tout en continuant à renforcir son équipe technique. Les forages en cours ont continué de démontrer la solidité et le potentiel du projet O'Brien. La société croit que les changements à son équipe de direction et l'ajout de trois nouveaux administrateurs d'expérience permettront d'optimiser le processus décisionnel et de renforcer nos équipes techniques et financières de la société, positionnant ainsi Radisson pour la prochaine phase de croissance au projet O'Brien.



Michael Gentile qui occupait le poste d'aviseur Stratégique auprès de la société a été nommé administrateur de la société.

De plus il est anticipé que deux nouveaux administrateurs avec une grande expérience dans le domaine minier se joignent à la société au cours trois prochains mois.

Mario Bouchard amorce sa retraite et quitte le poste de Chef de la direction de la société mais va demeurer comme administrateur.

Rahul Paul, Président de la société va assumer le rôle de Chef de la direction par intérim en plus de ses responsabilités comme Président.

Une fois les nominations confirmées des deux nouveaux administrateurs le Conseil d'administration prévoit prendre une décision finale pour le poste de Chef de la direction.

Donald Trudel, Géo., un géologue chevronné possédant plus de 30 années d'expérience et préalablement Géologue Principal chez Iamgold à la mine Westwood a été nommé géologue senior de Projet.

Michael Gentile nommé administrateur et deux nouveaux administrateurs avec de solide expérience minière à être nommés au Conseil d'administration dans les 3 prochain mois

La Société est heureuse d'annoncer la nomination de Michael Gentile au poste d'administrateur de la Société effectif aujourd'hui. M. Gentile occupait auparavant le poste d'Aviseur Stratégique auprès de la Société. Il a été un des actionnaires les plus importants et un grand supporteur de Radisson dans les dernières années. Il a eu un impact significatif sur plusieurs sociétés dans l'industrie minière Canadienne incluant Radisson. Depuis sa nomination en tant qu'Aviseur Stratégique en mai 2019 le cours de l'action de Radisson s'est apprécié de 190% ce qui dépasse nettement la progression du prix de l'or et de l'indice GDXJ. Comme Aviseur Stratégique il a joué un rôle clé dans la planification stratégique, les levées de capitaux, le développement corporatif et l'amélioration du profil de la société dans les marchés des capitaux. La société anticipe favorablement son implication additionnelle en tant qu'administrateur.

De plus, il est prévu que deux nouveaux administrateurs avec une expérience solide dans le domaine minier se joignent à la société au cours des 3 prochains mois. La valeur du projet O'Brien s'accroit rapidement et la société considère que la nomination de nouveaux administrateurs ajoutera de l'expertise significative en développement minier et en marchés des capitaux requis pour la prochaine étape de croissance.

Séparément, Luc Simoneau et Jean Dion quitteront leurs postes d'administrateurs en avril prochain. Messieurs Simoneau et Dion ont été administrateurs de la société depuis longtemps ayant joint Radisson en 1991 et 2014 respectivement. Nous les remercions pour leur importante contribution durant toutes ces années et leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs futurs projets.

Après tous les changements le nombre d'administrateurs sur le Conseil d'administration de la Société sera de 7 comme à la fin de 2020.

Mario Bouchard amorce sa retraite et quitte le poste de Chef de la direction. Rahul Paul est nommé Président et Chef de la direction par intérim.

Mario Bouchard quitte son poste de Chef de la direction et débute sa retraite dès aujourd`hui mais continuera à siéger comme administrateur sur le Conseil de la Société. Il demeurera également Aviseur pour la Société jusqu'au 31 décembre 2021. Rahul Paul, Président de la Société va occuper le rôle de Chef de la direction par intérim. Suivant la nomination à venir de deux nouveaux administrateurs le Conseil prévoit prendre une décision finale pour le poste de Chef de la direction. M Bouchard a occupé le poste de président et Chef de la direction depuis janvier 2013. Sous son leadership et sa direction la Société malgré des périodes difficiles a connu et continue à connaitre un succès remarquable et repose aujourd`hui sur de solides assises. Sous sa gouverne Radisson a franchi de nombreuses étapes et a progressé sans cesse permettant ainsi au projet O'Brien de mettre en évidence son plein potentiel. La succession au poste de Chef de la direction suite à la retraite de M. Bouchard fait partie d'une transition bien planifiée afin de préparer la société pour la prochaine étape clé de sa stratégie de croissance.

Depuis qu'il a joint la Société en tant que Chef de la direction financière en novembre 2019, M. Paul a joué un rôle intégral dans la planification stratégique, la gestion des finances, l'allocation des capitaux et le marketing. Il fut promu au poste de Président en juin 2020 et a progressivement assumé plus de responsabilités. Il a joué un rôle clé en améliorant le profil de la société sur les marchés, en faisant progresser la capitalisation de la société, et en augmentant le nombre d'institutions financières actionnaires de la société tout en participant à des levées de fonds totalisant plus de $20 millions et l'acquisition du projet New Alger en Août 2020.Sa nomination comme Président et chef de la direction par intérim est un choix naturel.

Renforcement de l'équipe technique : nomination de Donald Trudel au poste de Géologue senior de projet pour la propriété O'Brien.

Radisson est heureuse d'annoncer la nomination de Donald Trudel, géo, B. Sc., au poste de Géologue Senior de Projet effectif aujourd`hui.

M. Trudel possède plus de 30 années d'expérience en exploration minière, géologie et estimation des ressources. Jusqu' à tout récemment il occupait la fonction de Géologue Principal à la mine Westwood de la société Iamgold. Auparavant il a occupé plusieurs rôles techniques seniors avec plusieurs sociétés incluant Corporation minière Monarques, Semafo, Innovexplo, North American Palladium et Mines Richmont.

La nomination de M. Trudel va permette de renforcir l'équipe technique de Radisson suite aux nominations récentes de Kenneth Williamson, géo, M. Sc., en tant qu'aviseur senior, Géologie et de Nicolas Guivarch, géo, M. Sc., en tant que superviseur exploration. M. Trudel travaillera en étroite collaboration avec M. Williamson et M. Guivarch afin de faire avancer le projet O'Brien et assurer que le programme d'exploration actuel soit exécuté avec succès.

Commentant sur les changements, Denis V. Lachance, Président du Conseil d'administration a dit :

« Avec des résultats très encourageants et le fort potentiel que l'on voit au projet O'Brien nous avons convenu que le moment était propice pour renouveler notre Conseil et notre équipe de direction ce qui va permettre à Radisson de réaliser les prochaines étapes clés de sa croissance et ainsi créer la plus-value envisagée pour nos actionnaires. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à collaborer avec Mario en tant qu'administrateur de la société. Michael et Rahul sont loin d'être des inconnus pour la société et ont été des artisans importants dans nos accomplissements durant les deux dernières années.

Nous sommes emballés à l'idée de voir l'impact significatif qu'aura l'implication de Michael et Rahul sur les succès de la société. Les deux nouveaux administrateurs que nous prévoyons ajouter au Conseil dans les prochains mois seront des cadres de grand calibre de l'industrie minière et ils seront des additions très bénéfiques et aideront à l'avancement du projet O'Brien dans les années à venir. Luc et Jean nous ont accompagné comme administrateurs et collègues depuis plusieurs années et nous les remercions pour leur inestimable contribution. Quoique leur présence va nous manquer au Conseil nous savons que l'on pourra compter sur eux comme amis et actionnaires ».

Commentaires de Mario Bouchard, administrateur de Ressources Minières Radisson :

« Ce fut un réel plaisir de diriger Radisson en tant que Président et Chef de la direction durant les sept dernières années. Je suis particulièrement fier de ce qu'on a pu accomplir en tant qu'équipe. La plupart de notre succès repose sur le fait que l'on a été capable d'attirer dans nos rangs les bonnes personnes pour avancer le projet O'Brien et en même temps améliorer la capitalisation de la société et solidifier sa structure. Étant un actionnaire important de la Société, une de mes priorités a toujours été d'avoir chez Radisson les meilleures personnes en place et de les retenir. En fait je suis heureux de dire aujourd'hui que la Société est plus robuste qu'elle ne l'a jamais été jusqu'à présent. La Société et le projet O'Brien demeure entre de bonnes mains. Comme administrateur j'ai hâte de continuer à collaborer avec Rahul et le Conseil afin de maintenir notre momentum de croissance et d'amener la Société vers de nouveaux sommets.

Commentaires de Michael Gentile, administrateur de Ressources Minières Radisson :

« Lorsque j'ai joint la société en tant qu'Aviseur Stratégique en mai 2019 je fus intrigué par le potentiel du nouveau modèle litho structural comme moyen pour cibler avec efficacité de nouveaux vecteurs d'enrichissement à hautes teneurs telles que ceux qui furent exploités entre 1926 et 1957. Les résultats de forage obtenus depuis mon arrivée ont clairement prouvé que le modèle est fiable et cela a fait drastiquement augmenter ma conviction que Radisson est maintenant dans une position rare et très enviable de posséder un dépôt à très haute teneur et qui a le potentiel d'être de grande ampleur et ce à l'intérieur d'un camp minier très reconnu et parmi les meilleurs au monde.

Ma décision de me joindre au Conseil de Radisson et d'être suivi bientôt par deux cadres Seniors très chevronnés démontrent très bien ma confiance dans la valeur qui demeure à créer avec Radisson et ma conviction du potentiel significatif du projet O'Brien.

Commentaires de Rahul Paul, Président et Chef de la direction par intérim de Ressources Minières Radisson :

« Je suis excité à l'idée de prendre plus de responsabilités et je suis fier de pouvoir travailler avec une équipe aussi talentueuse. Le projet O'Brien a une histoire très riche et demeure encore aujourd'hui un des anciens producteurs les plus significatif de la Ceinture de roche Abitibi. Avec ce qui a été accompli jusqu' ici je suis convaincu que nous avons un projet aurifère robuste avec du potentiel de grande envergure. La société est devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce au leadership de Mario. Je suis heureux de pouvoir continuer de travailler avec lui alors qu'il demeure en tant qu'administrateur de la société. Cela a été un plaisir de travailler avec Michael et je suis ravi qu'il ait choisi de se joindre à la société en tant qu'administrateur. Je souhaite la bienvenue dans notre équipe à Donald Trudel en tant que Géologue senior pour le projet O'Brien. Sa nomination renforce encore plus notre équipe de géologie déjà très solide et nous positionne très bien pour le futur. Notre capacité à attirer des personnes de calibre comme Michael et Donald est une autre évidence de la qualité de nos actifs, une validation de la qualité du travail réalisé jusqu'à présent et confirme l'opportunité phénoménale à la portée des actionnaires de Radisson.

Octroi d'options d'achat d'actions

En conformité avec son régime d'options d'achat d'actions, la société a octroyé à Rahul Paul 1 600 000 options d'achat d'actions. Chaque option permettra au détenteur d'acquérir une action de catégorie A du capital-actions de la Société au prix de 0,30$ jusqu'au 16 février 2026. De ces options, 350 000 seront exerçables en date d'aujourd'hui et les 1 250 000 options restantes deviendront exerçables s'il est élu en tant que Chef de la direction à l'assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue en Juin 2021.

De plus, la société a également octroyé à Michael Gentile, 250 000 options d'achat d'actions. Chaque option permettra au détenteur d'acquérir une action de catégorie A du capital-actions de la Société au prix de 0,30$ jusqu'au 16 février 2026.

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y restreindre, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O'Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction de développer projet O'Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

