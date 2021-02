BringCom finalise un réseau annulaire en fibre optique panafricain





BringCom Incorporated, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité en Afrique, annonce l'achèvement de son réseau annulaire en fibre optique panafricain. Ce nouveau réseau reliera les points de présence de BringCom en Afrique de l'Est et de l'Ouest à son hub européen à Londres, fournissant aux clients de BringCom des services de connectivité protégés et fiables.

« Ce réseau annulaire en fibre optique panafricain fournit à nos clients commerciaux et gouvernementaux une connectivité sans faille et une redondance accrue en Afrique », a déclaré Fabrice Langreney, président et chef de la direction de BringCom. Le trafic international des clients de BringCom peut également être interconnecté, via diverses installations de câbles, aux réseaux de ses partenaires locaux. L'expertise éprouvée de BringCom dans la fourniture de circuits domestiques fiables sur le dernier kilomètre en Afrique est maintenant enrichie grâce à la protection additionnelle intégrée dans son réseau de collecte à l'échelle du continent.

Cette initiative d'expansion de réseau fait partie de la stratégie de croissance de BringCom en Afrique consistant à ajouter des voies de connectivité sûres, fiables et diversifiées tout en fournissant des services innovants comme des services SD-WAN, SASE (Secure Access Service Edge) et Edge Cloud. Les services SD-WAN pour entreprise de BringCom permettront de réduire les coûts, d'accroître l'agilité opérationnelle et d'améliorer la performance des applications multi-cloud. La plateforme SD-WAN de BringCom agit également comme un service Cloud connect pour fournir des solutions complètes pour afriQloud. afriQloud est le nom de la plateforme de services Cloud locaux et distribués de BringCom qui fournit une infrastructure sous forme de service (IaaS) numérique pour les centres de données virtuels et répond aux besoins de machine virtuelle en Afrique de l'Est. L'expertise opérationnelle et les importants partenariats locaux de BringCom en Afrique mettent la société dans une position unique pour offrir des services de communications fiables vers et depuis des environnements complexes.

À propos de BringCom (www.bringcom.com)

Implanté à Sterling, dans l'État américain de Virginie, BringCom Incorporated est un important fournisseur de solutions de communications opérant en Afrique, qui offre depuis 1992 des solutions de connectivité internationales et sur le dernier kilomètre de haute qualité à ses clients commerciaux et gouvernementaux internationaux implantés aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le cycle de vie des communications de bout en bout souples et fiables de BringCom dépend de ses capacités de base : solutions Cloud et de connectivité, gestion de projets, gestion des fournisseurs, gestion du risque en Afrique et expérience client.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.bringcom.com ou contacter Marine Langreney, directrice du marketing de BringCom, au +1 (703) 955-2838 ou à l'adresse mlangreney@bringcom.com.

