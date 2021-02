/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à West Elgin/





WEST ELGIN, ON, le 15 févr. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce virtuelle en matière d'infrastructure en présence de Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, et député provincial d'Elgin--Middlesex--London, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Duncan McPhail, maire de la Municipalité de West Elgin.

Date : Mardi 16 février 2021



Heure : 10 h HNE



Événement Zoom : Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès de Jana Nethercott, à clerk@westelgin.net, pour recevoir un lien vers l'annonce,





ou s'inscrire en cliquant sur le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nI573NEaQ1y3p6yW3Rs0vg



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct de la page YouTube de la Municipalité de West Elgin : https://www.youtube.com/channel/UC5WGAlEHEVgWlq7o50oYaIg

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 février 2021 à 06:00 et diffusé par :