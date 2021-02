Cette année, Tim Hortons® organise un nouveau concours Déroule pour gagner entièrement numérique avec plus de prix que jamais, et tous les rebords sont gagnants!





Pour célébrer cette nouvelle façon de jouer, nous avons retiré l'élément du concours le plus détesté par nos invités, soit le message « Réessayez SVP ». Dorénavant, tous les rebords sont gagnants!



Le nouveau concours Déroule pour gagnerMD sera lancé le 8 mars et offrira aux invités encore plus de façons de jouer. En plus des boissons chaudes, les invités pourront accumuler des rebords à dérouler à l'achat de boissons froides, de Timatin et de wraps-matin sélectionnés.

TORONTO, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Il s'agit d'une nouvelle ère pour Tim Hortons, qui célèbre le retour du populaire concours annuel sous un nouveau nom, avec plus de façons de jouer que jamais, et une nouvelle structure de prix faisant en sorte que chaque rebord est gagnant.

Cette année, dans le cadre du nouveau concours Déroule pour gagner, nous avons éliminé le message « Réessayez SVP » pour que chaque rebord soit gagnant. Notre plus grand assortiment de prix jamais offert comprend des grands prix excitants, des beignes et des cafés gratuits, et pour la première fois cette année, des prix numériques comme des points FidéliTim et des abonnements à des services de diffusion continue populaires. Des renseignements supplémentaires sur les prix seront communiqués bientôt.

Les invités accumuleront un ou plusieurs rebords à dérouler pour chaque achat admissible en numérisant leur carte FidéliTim, qu'il s'agisse de leur carte numérique sur l'appli Tim Hortons ou de leur carte de plastique FidéliTim. Pour la première fois cette année, en plus des boissons chaudes, les invités pourront aussi obtenir des rebords à dérouler à l'achat de boissons froides, de Timatin et de wraps-matin sélectionnés. Les invités peuvent révéler leurs rebords et découvrir leurs prix sur l'appli Tim Hortons ou le site Web de Déroule pour gagner. Tous les rebords sont gagnants!

L'année dernière avait lieu la 35e édition du concours Déroule le rebord pour gagnerMD. Le 7 mars 2020, soit quelques jours avant son lancement, Tim Hortons a annoncé des changements au concours en raison de la pandémie de COVID-19. Comme nous l'avions expliqué l'an dernier, nous croyions qu'il n'était pas approprié de demander aux membres d'équipe de manipuler des rebords qui ont été dans la bouche de quelqu'un. Nous avons donc choisi de redistribuer tous les prix sous la forme de produits gratuits offerts en restaurant et de prix dans le cadre d'un concours numérique.

« Au cours des mois qui ont suivi, il est devenu clair que la prochaine édition du concours allait également être perturbée par la pandémie. Nous étions tout de même déterminés à organiser le concours le plus excitant de l'histoire. Nous nous sommes donc concentrés sur deux priorités », raconte Hope Bagozzi, directrice du marketing.

« Tout d'abord, la croissance du programme FidéliTim et de l'appli Tim Hortons a clairement montré que les Canadiens sont prêts pour un concours Déroule pour gagner entièrement numérique, ce qui nous donne une foule de nouvelles possibilités excitantes pour faire évoluer le concours. Ensuite, comme nous voulions rendre le concours mémorable pour tous les invités, nous avons éliminé le message « Réessayez SVP » afin que tous les rebords soient gagnants! »

L'an passé, une campagne de durabilité devait accompagner le concours Déroule le rebord pour gagner. Tim Hortons avait l'intention d'offrir gratuitement 1,8 million de gobelets réutilisables dans le cadre de son engagement sur dix ans de modifier les perceptions et les habitudes des consommateurs à l'égard des gobelets réutilisables. Ces gobelets feront partie des prix à gagner avec le concours Déroule pour gagner de cette année.

Enfin, pour la première fois cette année, les invités qui passent une commande de livraison directement sur l'appli Tim Hortons recevront un rebord à dérouler pour chaque produit admissible acheté.

Le concours Déroule pour gagner aura lieu du 8 mars au 4 avril.

