Florim obtient la certification B Corp

Une nouvelle étape confirmant une manière évolutive de faire des affaires

FIORANO MODENESE, Italie, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- En décembre 2020, Florim a obtenu la certification B Corp. Une réalisation extraordinaire pour une entreprise manufacturière sur un marché aussi dépendant de l'énergie et des ressources que celui de la céramique. La certification B Corp a été obtenue à l'issue d'un processus continu entamé il y a quelque temps, dont les principales étapes ont été la transformation de la société en Benefit Corporation en mars 2020 et l'adoption de nouveaux statuts, introduisant l'engagement de produire, outre le profit pour les actionnaires, un impact positif sur l'environnement, le territoire et la communauté.

Le président Claudio Lucchese a déclaré : « Pour nous, le passage à une société de prestations n'était que la formalisation d'une voie que nous suivons depuis plusieurs années maintenant. L'inclusion d'actions dans la stratégie de l'entreprise, destinées à améliorer notre impact environnemental et à apporter un soutien aux employés et aux territoires, fait partie de la façon dont nous menons nos activités depuis bien avant que le concept de « durabilité » ne se généralise », et il a aujourd'hui ajouté : « Nous célébrons cette importante reconnaissance comme un sceau de notre engagement véritable, non pas comme un point final, mais plutôt comme un stimulant pour l'avenir. »

Les propos du président sont étayés par des faits : 45 millions d'euros investis par Florim dans des actions et des technologies vertes depuis 2012, des partenariats avec l'hôpital Sassuolo et la collection Peggy Guggenheim à Venise, en faveur de la santé, de la beauté et de l'art, ainsi que des activités de soutien aux jeunes et à la communauté promues par la Fondation Giovanni Lucchese.

Cette reconnaissance a été l'aboutissement d'un processus scrupuleux d'analyse et d'évaluation par B Lab, l'organisation américaine à but non lucratif actuellement chargée de promouvoir le modèle B Corp. Florim Italia a obtenu un score de 98,1, tandis que le groupe, y compris sa société partenaire américaine, a obtenu un score de 90,9. Il s'agit d'un excellent résultat qui se classe parmi les plus élevés du secteur manufacturier/industriel et qui dépasse largement le score minimum de 80 points, nécessaire pour obtenir le statut de société B. Ce dernier est le score limite indiquant la capacité d'une entreprise à générer des profits de manière socialement responsable, en restituant effectivement de la valeur à la communauté. Les entreprises de B Corp représentent un paradigme évolué de la conduite des affaires, basé sur l'engagement à opérer dans le but de générer un impact positif sur l'environnement, les personnes et la communauté, en plus des résultats économiques.

