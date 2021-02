MicroPort CRM lance MicroPort Academy CRM, un site web de formation pour les professionnels de la santé conçu par des experts en stimulation cardiaque





MicroPort CRM, la société pionnière dans le domaine de la gestion du rythme cardiaque, vient de lancer MicroPort Academy CRM, un site internet de formation en ligne. MicroPort Academy CRM s'adresse aux professionnels de la santé qui souhaitent améliorer leurs connaissances en techniques de stimulation cardiaque et sur les fonctionnalités des produits de MicroPort CRM. Créé en collaboration avec Stimuprat Editions, le site a été conçu par des experts en stimulation cardiaque de renommée internationale.

MicroPort Academy CRM propose une série de programmes de formation personnalisée et interactive, allant du diagnostic des tracés ECG aux techniques d'implantation d'un stimulateur cardiaque, en passant par la simulation de programmation et la résolution des problèmes. Ouvert aux professionnels de la santé du monde entier, le site s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux soignants expérimentés en gestion du rythme cardiaque.

«Proposer aux professionnels de la santé une formation complémentaire pour les aider à mieux comprendre et mieux utiliser nos produits a toujours fait partie de notre mission, a déclaré Benoît Clinchamps, président de MicroPort CRM. Notre objectif est d'offrir des programmes de formation de très haute qualité et de veiller à ce qu'ils soient accessibles à tous, partout dans le monde. Pour créer ce site web qui est au coeur de notre mission, nous avons sollicité des électrophysiologistes qui non seulement sont des experts en la matière, mais sont également animés par leur désir passionné de partager leur expérience et leurs connaissances.»

Le professeur Pierre Bordachar, électrophysiologiste à l'hôpital universitaire de Bordeaux et conseiller médical de Stimuprat Editions, a déclaré: «La meilleure de toutes les formations, c'est celle qui est basée sur des cas concrets. C'est pourquoi nous avons élaboré des cours basés essentiellement sur des situations du monde réel, et illustrés par de nombreux tracés ECG, vidéos, et simulations de programmation. Je suis convaincu que MicroPort Academy CRM apportera une expérience unique en matière de formation en ligne en stimulation cardiaque.»

Le site MicroPort Academy CRM continuera à s'enrichir de nouveaux modules et s'adaptera à l'évolution des pratiques et des produits. La gestion du rythme cardiaque est un domaine où les solutions et technologies innovantes se succèdent rapidement et qui tire pleinement profit de la flexibilité et de l'efficacité de la formation numérique à distance.

Pour plus d'informations, visiter le site www.microportacademycrm.com

À propos de MicroPort CRM

MicroPort CRM est une entreprise pionnière dans la gestion du rythme cardiaque (CRM) dont le siège mondial est basé à Clamart, en France. S'appuyant sur une expertise éprouvée en CRM, MicroPort CRM développe, fabrique et commercialise dans le monde entier des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs cardiaques implantables, des systèmes de resynchronisation cardiaque et des solutions de diagnostic ECG pour la gestion des troubles du rythme cardiaque et de l'insuffisance cardiaque. Ses produits à la pointe de la technologie sont fabriqués à Clamart (France), à Saluggia (Italie) et à Saint-Domingue (République Dominicaine).

Pour plus d'informations, visiter les sites www.microport.com et www.microportacademycrm.com

À propos de Stimuprat Editions

Créée par des experts de la formation en cardiologie, la société Stimuprat Editions développe depuis de nombreuses années des contenus éducatifs innovants et concrets qui offrent une expérience d'apprentissage approfondi et de haute qualité.

La Société est spécialisée dans la publication d'ouvrages et l'élaboration de programmes de formation numérique en cardiologie pour les professionnels de la santé. Elle offre un accès gratuit à son site www.cardiocases.com qui contient la plus vaste collection de cas cliniques et de tracés de rhythmologie cardiaque. Stimuprat Editions conçoit également des plateformes de formation et de simulation sur les thérapies par dispositif implantable pour le secteur biomédical.

Grâce à son expertise exceptionnelle, Stimuprat Editions est devenue la référence en matière de formation à la gestion du rythme cardiaque.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

