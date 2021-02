L'étude mondiale Embracing Carerstm de Merck montre que la Covid-19 a eu un impact négatif sur le bien-être des soignants informels





- Les résultats d'une étude mondiale montrent que la Covid-19 a accru les exigences envers les soignants informels et a gravement détérioré leur bien-être mental, physique et financier.

- Embracing Carerstm, une initiative mondiale dirigée par Merck, vise à reconnaître le rôle crucial des soignants informels et à sensibiliser sur ce rôle, tout en développant des solutions en collaboration avec les organisations de soignants mondiales.

- L'indice de bien-être du soignant est une ressource qui fournit des informations et des recommandations pour aider les secteurs publics et privés à mieux soutenir les soignants informels dans le monde entier.

DARMSTADT, Allemagne, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Merck, une société de pointe dans le domaine des sciences et de la technologie, a publié aujourd'hui les résultats d'une enquête mondiale menée dans le cadre de son initiative Embracing Carerstm, qui explore l'impact de la Covid-19 sur les soignants informels ou familiaux. Les résultats de l'indice montrent que la pandémie a eu un impact sur la santé physique, émotionnelle et financière des soignants dans le monde entier, soulignant la nécessité de mesures claires de la part des secteurs publics et privés pour alléger les pressions accrues exercées sur les soignants depuis l'apparition de la Covid-19.

L'indice de bien-être du soignant a été commandé en partenariat avec des groupes de défense des soignants au niveau mondial et a permis d'interroger un large échantillon de plus de 9 000 soignants dans 12 pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique, qui fournissent des soins informels à un proche souffrant d'une maladie de longue durée, d'un handicap physique ou d'un trouble cognitif/mental.

Les résultats de l'étude montrent que la Covid-19 a forcé de nombreuses personnes à assumer pour la première fois des responsabilités en matière de soins, 20 % des soignants informels dans le monde s'étant déclarés pour la première fois comme soignants suite à la pandémie. En outre, les résultats montrent que la pandémie a accru plus que jamais les exigences imposées aux soignants, deux soignants sur cinq (39 %) dans le monde déclarant qu'on compte plus que jamais sur eux en tant que soignants.

À l'échelle mondiale, au plus fort de la pandémie dans chaque pays, le temps moyen consacré par les soignants aux soins a augmenté de 7,6 heures par semaine par rapport à la période précédant la pandémie, soit une augmentation de 46 %. En outre, environ un tiers des soignants (32 %) ont déclaré qu'ils pensent qu'ils consacreront en moyenne 31 heures ou plus par semaine à donner des soins à l'avenir en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. Une augmentation du temps moyen hebdomadaire consacré aux soins au plus fort de la pandémie a été constatée dans tous les pays étudiés, des soignants allemands qui ont travaillé 3,7 heures de soins supplémentaires aux soignants chinois qui ont travaillé 15,4 heures de plus par semaine, par rapport à la période pré-pandémique.

« Les soignants jouent un rôle essentiel et sous-estimé dans l'écosystème mondial des soins de santé, souvent au détriment de leur propre santé et de leur bien-être », a déclaré Heather Connor, responsable mondiale de la communication pour le secteur des soins de santé de Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne. « Notre objectif est que l'étude sur l'indice de bien-être du soignant serve de ressource pour les dirigeants gouvernementaux, les employeurs, les organisations communautaires et les personnes dans le monde entier qui cherchent à mieux comprendre les besoins des soignants, et fournisse des recommandations sur la meilleure façon de répondre à cette priorité de santé publique non satisfaite. »

Voici les principales conclusions de l'indice de bien-être du soignant dans le monde :

Accroissement de la charge émotionnelle : Plus de la moitié des soignants (65 %) déclarent qu'apporter un soutien émotionnel est l'une de leurs principales responsabilités en tant que soignant, 57 % d'entre eux affirmant que cette responsabilité n'a fait que s'accroître depuis le début de l'épidémie. 61 % des soignants ont déclaré que la pandémie de Covid-19 a aggravé leur propre santé mentale et émotionnelle.

Plus de la moitié des soignants (65 %) déclarent qu'apporter un soutien émotionnel est l'une de leurs principales responsabilités en tant que soignant, 57 % d'entre eux affirmant que cette responsabilité n'a fait que s'accroître depuis le début de l'épidémie. 61 % des soignants ont déclaré que la pandémie de Covid-19 a aggravé leur propre santé mentale et émotionnelle. Télésanté et technologie : 51 % des soignants ont constaté une hausse dans la gestion de la technologie*, lorsqu'il s'agit de prendre des rendez-vous médicaux virtuels et/ou de rester en contact avec les proches. Les besoins supplémentaires en matière d'orientation dans le domaine de la télésanté ont été particulièrement prononcés en Asie.

51 % des soignants ont constaté une hausse dans la gestion de la technologie*, lorsqu'il s'agit de prendre des rendez-vous médicaux virtuels et/ou de rester en contact avec les proches. Les besoins supplémentaires en matière d'orientation dans le domaine de la télésanté ont été particulièrement prononcés en Asie. Impact financier : Un peu plus de la moitié des soignants (54 %) reconnaissent que la pandémie a aggravé leur santé financière, et 71 % craignent de ne plus pouvoir se permettre de fournir des soins adéquats.

La quasi-totalité des soignants (96 %) interrogés dans le monde entier conviennent qu'il est important d'avoir un accès accru aux services de soins de santé afin de s'assurer qu'ils sont en mesure de fournir les soins nécessaires, soulignant le rôle important que les secteurs publics et privés peuvent jouer pour mieux soutenir les soignants informels.

Pour télécharger le rapport sur l'indice de bien-être du soignant, veuillez cliquer ici . Pour des recherches, des ressources et de plus amples informations à l'intention des soignants, veuillez consulter le site embracingcarers.com .

À propos de Merck

Merck, une entreprise leader dans le domaine de la science et de la technologie, opère dans les secteurs des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance.

L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice reste l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck sont EMD Serono dans les soins de santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials.

À propos de Embracing Carerstm

Embracing Carers tm est une initiative mondiale dirigée par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, opérant sous le nom de Merck KGaA, Darmstadt Allemagne, EMD Millipore, et EMD Performance Materials aux États-Unis et au Canada. Il s'agit d'une collaboration avec les principales organisations de soignants du monde entier, conçue pour sensibiliser et favoriser les discussions et les actions à propos des besoins souvent négligés des soignants. Les soignants ont besoin de soutien et ne savent souvent pas à qui s'adresser pour obtenir de l'aide, et Embracing Carerstm a été créé pour combler cette lacune.

Méthodologie de l'indice de bien-être du soignant

En partenariat avec un leader mondial tiers dans le domaine des études de marché multinationales, une enquête a été réalisée par le biais de méthodologies en ligne et par téléphone du 3 septembre au 27 octobre 2020 dans 12 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Australie, le Brésil, Taïwan, l'Inde et la Chine. L'étude a porté sur 9 044 soignants non rémunérés (avec environ n=750 dans chaque pays étudié). Les soignants non rémunérés ont été définis comme ceux qui s'occupent d'une personne souffrant d'une maladie de longue durée, d'un handicap physique ou d'un trouble cognitif/mental (y compris le cancer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la démence, la maladie d'Alzheimer, les lésions de la moelle épinière, la dystrophie musculaire, un trouble cognitif/mental, l'insuffisance cardiaque congestive, etc.). L'échantillon sortant collecté a été équilibré par rapport au recensement de chaque pays respectif afin que les participants admissibles se présentent naturellement. Une pondération légère a été appliquée dans certains pays pour obtenir une meilleure représentation nationale. Avec un niveau de confiance de 95 %, la marge d'erreur estimée pour l'ensemble de la population mondiale des 12 pays est de +/- 1,03 points de pourcentage, et la marge d'erreur estimée pour chaque pays est de +/- 3,6 points de pourcentage. L'enquête a duré environ 20 à 25 minutes. Sauf indication contraire, toutes les données citées dans ce communiqué relèvent de la moyenne mondiale des 12 pays.

*La gestion de la technologie NET englobe l'ensemble des participants qui ont choisi « la gestion de la technologie nécessaire pour la télémédecine/les rendez-vous médicaux virtuels » et/ou « la gestion de la technologie nécessaire pour que la ou les personnes restent en contact avec leurs proches » comme responsabilités principales ayant augmenté en raison de la pandémie.

