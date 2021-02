NioBay annonce le dépôt d'une demande d'inscription à l'OTCQB et fournit une mise à jour du programme de forage





MONTRÉAL, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) a le plaisir d'annoncer que la Société a déposé une demande d'inscription sur le OTCQB Best Market, un marché américain exploité par OTC Markets Group Inc. (« OTC ») à New York, sous le symbole « NBYCF ». NioBay continuera de se négocier à la Bourse de croissance TSX sous son symbole « NBY ». De plus, NioBay est déjà admissible à la DTC par The Depository Trust Company (« DTC ») pour le règlement et le transfert électroniques de ses actions ordinaires aux États-Unis.



L'OTC exploite le plus grand système de cotation électronique interentreprises au monde pour les courtiers américains et propose plusieurs canaux médiatiques pour accroître la visibilité des sociétés cotées en bourse. Négocier sur le marché OTCQB permet aux entreprises de sensibiliser efficacement les investisseurs et de fournir aux investisseurs américains une facilité de négociation transparente pour négocier plus facilement via le courtier de leur choix.

« L'inscription de NioBay à l'OTCQB sera une étape importante pour faciliter l'accès et la capacité de négociation des actions de notre société aux investisseurs institutionnels et particuliers », a déclaré Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay. « Cela contribuera à l'une de nos principales stratégies visant à accroître la liquidité et à tirer parti des progrès importants que nous avons accomplis au cours des dernières années. »

L'inscription à l'OTCQB reste soumise à l'approbation de l'OTCQB et à la satisfaction des exigences d'inscription applicables. Les actions de NioBay devraient commencer à se négocier sur l'OTCQB au cours du prochain mois. Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, la Société tiendra ses actionnaires informés de l'état de la demande.

Mise à jour du programme de forage

Les restrictions dues à la pandémie de COVID, des conditions météorologiques difficiles et des problèmes avec des entrepreneurs ont contribué à des retards dans la construction du sentier d'hiver de 60 km menant au site d'exploration, qui n'est toujours pas entièrement terminé. De plus, pendant la construction du sentier d'hiver, les entrepreneurs de NioBay ont accédé, malgré l'instruction de la Société de ne pas le faire, à un corridor non autorisé d'un chemin d'hiver parallèle (Wetum) jusqu'au sentier d'exploration, ce qui a suscité des préoccupations chez la Première nation Moose Cree (« MCFN »). En raison des circonstances ci-dessus, la Société, en collaboration avec la direction de la MCFN, a choisi de reporter la campagne de forage d'exploration hivernale et de s'engager à soutenir un processus d'engagement communautaire amélioré.

NioBay avait précédemment annoncé le 1er février 2021 qu'elle avait reçu un permis d'exploration valide pour trois ans et avait renouvelé l'accord de protection avec MCFN pour la campagne de forage d'hiver.

« Les citoyens Moose Cree étaient préoccupés par certaines des activités associées aux activités d'exploration de NioBay, notamment en ce qui concerne l'utilisation non autorisée du corridor du chemin Wetum. Mon Conseil a entendu les préoccupations de notre communauté et les a soulevées directement auprès de NioBay. J'apprécie la reconnaissance par NioBay des préoccupations de notre communauté, et sa volonté de mettre son programme d'exploration en pause et d'investir le temps nécessaire pour que notre relation se rétablisse avant que d'autres activités d'exploration ne se poursuivent », a déclaré Merv Cheechoo, chef de la MCFN.



« Bien que le report du programme d'exploration ne soit pas idéal, nous considérons notre relation avec la Première nation Moose Cree comme une priorité. Nous allons maintenant nous concentrer sur la collaboration avec les Moose Cree pour établir les modalités et les conditions d'un programme de forage reporté. Nous partageons avec la communauté l'importance de protéger l'environnement et continuerons de travailler aux côtés de Moose Cree », a déclaré Claude Dufresne.

Évaluation économique préliminaire (« PEA ») du projet James Bay Niobium

La Société a publié le 13 octobre 2020, un PEA sur son projet 100 % James Bay Niobium. Le PEA examine trois scénarios miniers avec tous les scénarios qui ont démontré une économie très robuste (VAN 8% variant de 733 M $ à 1 008 M $, TRI de 22 % à 28 %). La durée de vie de la mine de tous les scénarios varie entre 23 et 30 ans et créera plus de 400 emplois bien rémunérés et les dépenses globales dépassant 3,5 milliards de dollars pour les fournisseurs, les employés et contracteurs. De plus, les impôts provincial, fédéral et minier payés sur la durée de vie de la mine dépasseront 1 milliard de dollars. La Société s'est engagée à avoir la MCFN comme partenaire dans le développement et l'exploitation de la mine.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Claude Dufresne, ing., personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Dufresne est président et chef de la direction de NioBay.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d'un accord de partenariat avec SOQUEM.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les plans de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La demande d'inscription de la Société à l'OTCQB peut ne pas être approuvée. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions de la direction ou d'autres facteurs changeraient, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

