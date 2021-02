Selon l'enquête ESG - PwC sur les entreprises familiales, les entreprises familiales risquent de rater le coche





LONDRES, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- En cette année où les entreprises ont dû transformer leur façon de répondre aux besoins de la société et de l'environnement, les entreprises familiales risquent d'être à la traîne, selon une nouvelle enquête mondiale menée auprès de 2 801 propriétaires d'entreprises familiales.

Alors que plus de la moitié (55 %) des sondés ont vu le potentiel de leur entreprise en termes de durabilité progresser, seulement 37 % ont mis en place une stratégie spécifique. Les entreprises européennes et américaines accusent un retard par rapport à leurs homologues asiatiques dans leur engagement stratégique à donner la priorité à la durabilité. 79 % des personnes interrogées en Chine continentale et 78 % au Japon ont déclaré « placer la durabilité au coeur de toutes nos actions », contre 23 % aux États-Unis et 39 % au Royaume-Uni. Les grandes entreprises et celles qui appartiennent aux générations suivantes échappent néanmoins à cette tendance, puisqu'elles mettent davantage l'accent sur la durabilité.

Cette réticence à adopter le développement durable survient malgré le fait que les entreprises familiales se considèrent avoir une responsabilité envers la société. Plus de 80 % d'entre elles s'impliquent activement dans des activités de responsabilité sociale et 71 % ont cherché à garder le plus d'employés possible pendant la pandémie. Ce n'est pas non plus une question de pessimisme économique - moins de la moitié (46 %) s'attend à une baisse des ventes malgré la pandémie, et les sondés se montrent optimistes quant à la capacité de leur entreprise à résister et à poursuivre sa croissance en 2021 et 2022.

Il s'agit plutôt d'une conception de plus en plus dépassée de la façon dont les entreprises devraient réagir face à la société : 76 % aux États-Unis et 60 % au Royaume-Uni mettent davantage l'accent sur leur contribution directe, souvent par le biais d'initiatives philanthropiques, plutôt que par une approche stratégique des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les entreprises familiales sont également un peu à l'abri de la pression des investisseurs qui poussent actuellement les entreprises publiques à placer les facteurs ESG au coeur de leurs projets à long terme de réussite commerciale.

Peter Englisch, directeur mondial des entreprises familiales chez PwC, a expliqué :

« Il est clair que les entreprises familiales du monde entier s'engagent fortement dans un objectif social plus large. Mais les clients, les prêteurs, les actionnaires et même les employés exercent une pression croissante afin que les entreprises montrent les effets obtenus concernant la durabilité et les questions ESG plus larges. De nombreuses entreprises cotées en bourse ont commencé à répondre à ces demandes, mais cette enquête indique que les entreprises familiales ont une approche plus traditionnelle de la contribution sociale.

Les entreprises familiales doivent s'adapter à l'évolution des attentes et, si elles ne le font pas, elles créent un risque commercial potentiel. Il ne s'agit pas simplement de s'engager à faire le bien, mais de fixer des objectifs qui ont du sens et d'indiquer clairement leurs valeurs et leurs intentions lorsqu'il s'agit d'aider les économies et les sociétés à reconstruire en mieux. »

Croissance

L'enquête indique que les entreprises familiales ont relativement bien résisté à la pandémie. Moins de la moitié (46 %) s'attendent à une baisse des ventes malgré la pandémie, et les sondés se montrent optimistes quant à la capacité de leur entreprise à résister et à poursuivre sa croissance en 2021 et 2022.

Les entreprises familiales en retard sur la transformation numérique

Même si 80 % des entreprises familiales se sont adaptées aux défis de la pandémie de COVID-19 en permettant aux employés de travailler à domicile, leur capacité globale en matière de transformation numérique suscite néanmoins des préoccupations.

62 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs capacités numériques n'étaient « pas solides », et 19 % ont affirmé qu'elles y travaillaient.

Pourtant, il existe ici des différences générationnelles évidentes : 41 % des entreprises qui se décrivent comme fortes sur le plan numérique sont des entreprises de 3e ou 4e génération, et les nouvelles générations représentent une part de plus en plus importante dans les 46 % des entreprises fortes sur le plan numérique.

Peter Englisch a expliqué :

« Il est préoccupant que les entreprises familiales soient à la traîne. Il est évident que posséder de solides capacités numériques favorise la flexibilité et le succès, et que les entreprises de nouvelle génération font preuve d'un enthousiasme semblable pour la durabilité.

Les entreprises doivent réfléchir à la manière dont elles peuvent tirer parti de l'expérience et des idées innovantes des nouvelles générations pour définir les priorités de leur transformation numérique. »

L'écart de gouvernance

Bien que les entreprises familiales affichent de bons niveaux de confiance, de transparence et de communication, l'enquête souligne les avantages d'une structure de gouvernance professionnelle. Alors que 79 % indiquent qu'elles ont une certaine forme de procédure ou de politique de gouvernance en place, les chiffres baissent radicalement quand il s'agit de domaines importants : un peu plus d'un quart d'entre elles déclarent qu'elles disposent d'une constitution ou d'un protocole familial, tandis que seulement 15 % ont mis en place des mécanismes de résolution des conflits.

Peter Englisch a confirmé :

« L'harmonie familiale ne doit jamais être tenue pour acquise ? c'est quelque chose qui doit être travaillé et planifié, avec la même attention et le même professionnalisme que ce qui s'applique à la stratégie commerciale et aux décisions opérationnelles.

Les organismes de réglementation du monde entier s'inquiètent de plus en plus de la succession des entreprises familiales, d'autant plus qu'un tiers des entreprises de première, deuxième ou troisième génération s'attendent à ce que la prochaine génération devienne actionnaire majoritaire au cours des cinq prochaines années.

Il est donc essentiel que les entreprises prennent l'initiative de mettre en place des processus formels pour assurer la stabilité et la continuité à long terme. »

Notes aux rédacteurs

L'enquête sur les entreprises familiales peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.pwc.com/familybusinesssurvey Le rapport s'appuie sur 2 801 entrevues menées auprès de dirigeants et de décideurs d'entreprises familiales dans 87 territoires entre le 5 octobre et le 11 décembre 2020.

À propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est d'instaurer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau d'entreprises dans 155 pays qui comptent plus de 284 000 employés qui s'engagent à offrir des services d'assurance, de conseils et des services fiscaux de qualité. Pour en savoir plus et nous communiquer ce qui est important pour vous, visitez notre site www.pwc.com .

PwC se réfère au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses sociétés membres, dont chacune est une entité juridique distincte. Veuillez consulter www.pwc.com/structure pour plus d'informations.

© 2021 PwC. Tous droits réservés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121790/PWC_Logo.jpg

Contact :

David Bowden

Responsable de la communication mondiale | PwC

Tél. : +44 (0) 7483365049

e-mail : david.bowden@pwc.com

Communiqué envoyé le 15 février 2021 à 19:01 et diffusé par :