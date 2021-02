Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 16 février 2021

La direction d'Olymel annonce la fermeture temporaire de son usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs de Red Deer, en Alberta. Malgré les protocoles de dépistage et le renforcement des mesures sanitaires en place, ainsi que l'étroite...

En cette année où les entreprises ont dû transformer leur façon de répondre aux besoins de la société et de l'environnement, les entreprises familiales risquent d'être à la traîne, selon une nouvelle enquête mondiale menée auprès de...

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 16 février 2021. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Période des questions et réponses orales Heure : 14 h Lieu : Salon Bleu Assemblée nationale du...

Pour se conformer aux exigences sanitaires des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d'effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 pour tous les voyageurs internationaux qui pénètrent en territoire américain, l'hôtel Las Ventanas al...