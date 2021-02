La société Time Manufacturing Company achève l'acquisition de Ruthmann





WACO, Texas, le 15 février 2021 /PRNewswire/ -- Time Manufacturing Company (« Time ») a terminé son acquisition de Ruthmann, un fabricant européen de plateformes élévatrices. Time est un fabricant mondial de nacelles élévatrices principalement pour les secteurs de l'électricité, des télécommunications, de l'infrastructure et de la foresterie. Time est présent sur le marché via plusieurs marques, dont Versalift, Aspen Aerials et BrandFX. Ruthmann, dont le siège social se trouve à Gescher-Hochmoor, en Allemagne, construit depuis longtemps des nacelles élévatrices sur camion de haute qualité en Europe, commercialisant ses produits sous les marques Ruthmann, Steiger, Ecoline et Bluelift.

« Les marques Ruthmann sont synonymes de qualité et de fiabilité, et nous sommes ravis de nous associer à Ruthmann pour développer ensemble nos activités respectives », a déclaré Curt Howell, PDG de Time Manufacturing Company. « Ensemble, Time et Ruthmann offrent des produits et services complémentaires qui permettent aux deux entreprises de mieux servir et de répondre aux demandes de nos clients mondiaux. »

« Cette acquisition réunit deux fabricants de véhicules utilitaires et d'équipements d'accès en hauteur complémentaires, ce qui nous permet d'élargir notre offre de produits et de mieux servir nos clients », a déclaré Rolf Kulawik, directeur général. « Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec l'équipe de Time pour réaliser les nombreuses opportunités que cette combinaison offre à la fois aux employés et aux clients. »

L'acquisition de Ruthmann est une étape importante pour Time Manufacturing Company dans le développement d'une gamme de produits robustes qui répond aux nombreux besoins d'accès spécialisés des entreprises de télécommunications, d'électricité et d'autres clients finaux essentiels dans le monde entier. Time mène des opérations internationales, qui constituent une occasion remarquable d'étendre et de promouvoir les marques Ruthmann à un public mondial plus important.

L'entreprise présentera ses gammes de produits sur toutes les marques lors des expositions suivantes. La presse y est toujours la bienvenue et invitée à y assister :

The APEX Show - Maastricht, Pays-Bas, 15?17 juin 2021

The Utility Expo - Louisville, Kentucky, du 28 au 30 septembre 2021

Contact pour les médias :





USA Brent Berger ? +1(323) 791-3722 ? brentberger@versalift.com EUROPE Alexandra Ulbricht ? +49 (0) 162 4009254 ? alexandra.ulbricht@ruthmann.de

Time Manufacturing Company est un constructeur mondial de camions nacelles, de tours de forage, de camions poseurs de câbles, de carrosseries de camion, de nacelles et d'autres équipements spécialisés pour les services publics d'électricité, les télécommunications, l'inspection des ponts, l'entretien des arbres et d'autres industries soutenues par des flottes. Par l'intermédiaire des marques Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline et Bluelift, l'entreprise fournit de l'équipement aux coopératives, aux municipalités, aux organismes gouvernementaux et aux sociétés au moyen de son réseau mondial d'installations et de distributeurs. Time Manufacturing Company emploie actuellement plus de 1 600 collaborateurs dans le monde entier.

