Jaguar Land Rover réinvente l'avenir du luxe moderne par essence





Une vision du luxe moderne par essence

Jaguar Land Rover réinventera l'avenir du luxe moderne par essence, par l'entremise de ses deux marques britanniques distinctes.

Sur fond d'un véritable développement durable, Jaguar Land Rover deviendra un créateur plus agile des services et véhicules de luxe les plus désirables au monde pour les clients les plus exigeants. Une stratégie conçue pour créer de nouveaux critères de référence en matière d'impact environnemental, sociétal et communautaire pour une entreprise du secteur du luxe.

« Jaguar Land Rover occupe une position unique dans l'industrie automobile mondiale. Concepteurs de modèles sans pareil avec une compréhension hors pair des futurs besoins de ses clients dans le secteur du luxe, une image de marque riche sur le plan émotionnel, une identité très britannique et un accès inégalé à des acteurs mondiaux de premier plan dans la technologie et le développement durable au sein du groupe Tata élargi.

« Nous exploitons ces ingrédients aujourd'hui pour réinventer l'entreprise, les deux marques et l'expérience client du futur. La stratégie Reimagine nous permet de mettre en valeur et de célébrer ce caractère unique comme jamais auparavant. Ensemble, nous pouvons concevoir un impact encore plus durable et positif sur le monde qui nous entoure », a déclaré M. Bolloré.

Deux marques de luxe modernes distinctes qui donnent la priorité au développement durable

Au coeur de son plan Reimagine figurera l'électrification des marques Land Rover et Jaguar sur des architectures séparées, avec deux personnalités uniques claires.

Dans une Land Rover, le véhicule et le conducteur sont unis par la notion d'aventure. En ouvrant de nouvelles perspectives, en se confrontant à de nouveaux défis et en ne se contentant pas de ce qui est attendu, Land Rover aide vraiment les gens à aller ?au-dessus et au-delà' (Above and Beyond). Au cours des cinq prochaines années, Land Rover accueillera six versions entièrement électriques alors que la marque continue d'être le leader mondial des SUV de luxe par l'entremise de ses trois gammes Range Rover, Discovery et Defender. La première version entièrement électrique arrivera en 2024.

D'ici le milieu de la décennie, Jaguar aura connu une renaissance et émergera en tant que marque de luxe entièrement électrique, avec une nouvelle gamme extrêmement belle de designs engageants émotionnellement et des technologies pionnières de nouvelle génération. Jaguar existera pour rendre la vie extraordinaire en créant des expériences automobiles absolument magnifiques qui permettent à ses clients de se sentir uniques et récompensés. Alors que le nom sera peut-être conservé, le remplacement prévu de la Jaguar XJ ne fera pas partie de la gamme, la marque cherchant à réaliser son potentiel unique.

Jaguar et Land Rover offriront d'ici 2030 une propulsion 100 % électrique, un modèle après l'autre. D'ici là, en plus de 100 % des ventes de Jaguar, il est prévu qu'environ 60 % des Land Rover vendues seront équipées de groupes motopropulseurs ne produisant aucun gaz d'échappement.

L'objectif de Jaguar Land Rover est d'atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, de ses produits et de ses opérations d'ici 2039. Dans le cadre de cette ambition, la société se prépare également à l'adoption attendue d'une alimentation à pile à combustible, utilisant de l'hydrogène propre, en phase avec une maturation de l'économie mondiale. Le développement est déjà en cours, des prototypes arriveront sur les routes britanniques dans les 12 prochains mois dans le cadre du programme d'investissement sur le long terme.

Un développement durable qui établit une nouvelle référence pour l'impact environnemental et sociétal du secteur du luxe est essentiel à la réussite de Reimagine. Une nouvelle équipe centralisée aura pour responsabilité de tirer parti et d'accélérer les innovations pionnières dans la matérialité, l'ingénierie, la fabrication, les services et les investissements dans l'économie circulaire.

D'un montant d'environ 2,5 milliards GBP, les engagements annuels incluront des investissements dans les technologies d'électrification et le développement de services connectés en vue d'améliorer le parcours et les expériences des clients, aux côtés de technologies centrées sur les données qui permettront d'améliorer davantage l'écosystème propriétaire.

Des services éprouvés comme le modèle sur abonnement flexible PIVOTAL (qui a progressé de 750 % durant l'année fiscale), issu de la branche incubateur et investissement de Jaguar Land Rover, InMotion, vont à présent être déployés sur d'autres marchés après un lancement couronné de succès au Royaume-Uni.

Qualité et efficience

Grâce à Reimagine, Jaguar Land Rover établira de nouvelles normes de référence en matière de qualité et d'efficience pour le secteur du luxe en procédant à une adaptation, une réaffectation et une réorganisation.

La nouvelle stratégie d'architecture sera un élément central de ce cheminement, qui permettra d'établir des personnalités différentes pour les deux marques.

Land Rover utilisera l'architecture longitudinale modulaire (MLA ? Modular Longitudinal Architecture) flexible à venir. Elle fournira des versions à moteurs à combustion interne électrifiées et des versions 100 % électriques alors que la société fera évoluer sa gamme de produits à l'avenir. En outre, Land Rover utilisera également l'architecture électrique modulaire (EMA ? Electric Modular Architecture) orientée 100 % électrique, qui sera aussi applicable aux moteurs à combustion interne électrifiés avancés.

Les futurs modèles de Jaguar seront construits exclusivement sur la base d'une architecture purement électrique.

La conception de Reimagine vise également à amener de la simplification. En consolidant le nombre de plateformes et de modèles produits dans chaque usine, la société sera en mesure d'établir de nouvelles normes de référence en matière d'échelle efficace et de qualité pour le secteur du luxe. Une telle approche aidera à rationaliser l'approvisionnement et à accélérer les investissements dans les chaînes d'approvisionnement locales de l'économie circulaire.

Dans la perspective des activités de fabrication de base, cela signifie que Jaguar Land Rover conservera ses installations de fabrication et d'assemblage sur son marché national au Royaume-Uni et à travers le monde. En plus d'être le fabricant de l'architecture MLA, Solihull, dans les Midlands de l'Ouest, accueillera également la future plateforme avancée tout électrique de Jaguar.

Des partenaires clés, dont des organisations syndicales, des revendeurs et des acteurs dans la chaîne logistique, continueront de jouer un rôle essentiel dans le nouvel écosystème étendu Jaguar Land Rover et dans son parcours vers la réinvention de l'avenir du luxe moderne.

ReFocus pour un fonctionnement plus souple

Comme en témoignent les derniers résultats financiers, Jaguar Land Rover a une base solide sur laquelle construire une entreprise durable et résiliente pour ses clients et leurs communautés, partenaires, employés, actionnaires et pour l'environnement.

Lancé récemment, le programme Refocus favorise cette transformation en consolidant les initiatives existantes comme Charge+ avec de nouvelles activités transversales.

Grâce à Reimagine, Jaguar Land Rover fera l'objet d'une adaptation, d'une réaffectation et d'une réorganisation pour gagner en souplesse dans ses activités. La création d'une structure plus horizontale vise à permettre aux employés de créer et de réagir rapidement, avec un objectif clair.

Pour accélérer cette efficience des orientations, la société réduira nettement et rationalisera son infrastructure non manufacturière au Royaume-Uni. Gaydon deviendra le symbole de cet effort ? le ?réacteur' de l'entreprise - l'équipe de direction et d'autres fonctions de gestion déménageant dans un site unique pour favoriser une coopération sans heurt et une prise de décision agile.

Un bon en avant vers le leadership avec le groupe Tata

Afin de réaliser sa vision de la mobilité luxueuse moderne en toute confiance, la société organisera une collaboration plus étroite et un partage des connaissances avec des sociétés du groupe Tata pour améliorer l'aspect développement durable et réduire les émissions, elle partagera par ailleurs des pratiques exemplaires dans les technologies de nouvelle génération, les données et le leadership dans le développement logiciel.

« Nous possédons en interne de nombreux ingrédients. Il s'agit d'une opportunité unique », a affirmé M. Bolloré. « Les autres doivent compter uniquement sur des partenariats externes et faire des compromis ; pour notre part, nous bénéficions d'un accès sans friction qui nous permettra d'aller de l'avant en toute confiance et à vive allure. »

Réunissant tous ces ingrédients, Jaguar Land Rover est sur la voie d'une marge EBIT à deux chiffres et d'un flux de trésorerie positif, avec comme ambition d'atteindre une trésorerie positive, déduction faite de la dette, d'ici 2025.

Au final, Jaguar Land Rover ambitionne de devenir l'un des constructeurs de luxe les plus profitables au monde.

M. Chandrasekaran, président de Tata Sons, Tata Motors et Jaguar Land Rover Automotive plc, a expliqué : « La stratégie Reimagine met Jaguar Land Rover sur la voie d'une accélération importante, en harmonie avec la vision et les priorités en matière de durabilité du groupe Tata élargi. Ensemble, nous aiderons Jaguar à réaliser son potentiel, à renforcer le charme intemporel de Land Rover et à devenir collectivement le symbole d'une entreprise véritablement responsable pour ses clients, la société et la planète. »

M. Bolloré a conclu : « En tant qu'entreprise axée sur l'humain, nous pouvons, et nous allons avancer bien plus rapidement et avec l'objectif clair de non seulement réinventer le luxe moderne mais aussi de le définir pour deux marques distinctes. Des marques qui présentent des designs uniques sur le plan émotionnel, des oeuvres d'art si vous voulez, mais à chaque fois avec des technologies connectées et des matériaux responsables qui, collectivement, définissent de nouveaux standards de propriété. Nous réinventons un nouveau luxe moderne par essence. »

FIN

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.media.jaguarlandrover.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 février 2021 à 13:45 et diffusé par :