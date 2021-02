Investissement Québec déclare sa participation dans Nouveau Monde Graphite





MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW/ - Tel qu'annoncé par Nouveau Monde Graphite inc. (l'«?émetteur?») (Bourse de croissance TSX: NOU) (FRANCFORT: NM9) (OTCQX: NMGRF), Investissement Québec («?IQ?»), à titre de mandataire du gouvernement du Québec, a souscrit à 3?172?413 actions ordinaires de l'émetteur, au prix de 1,45 $ l'action, pour une contrepartie totale de 4?599?998,85 $ (le «?placement privé?»).

Avant la clôture du placement privé, IQ détenait 35?000?001 actions ordinaires représentant 9,594 % des actions ordinaires en circulation de l'émetteur, alors qu'immédiatement après la clôture du placement privé, IQ détenait 38?172?414 actions ordinaires, soit 10,351 % des actions ordinaires en circulation de l'émetteur.

IQ a pour activité principale d'offrir du financement privé favorisant les projets qui ont de bonnes perspectives de rendement et qui sont structurants pour l'économie du Québec. La participation d'IQ dans l'émetteur s'effectue via le fonds Capital ressources naturelles et énergie. Il faut noter qu'une telle prise de participation comporte des risques étant donné le stade de développement de l'entreprise. Chaque investisseur doit donc procéder à sa propre analyse avant d'effectuer un investissement.

IQ a acquis les actions ordinaires de l'émetteur à des fins de placement et pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable ou son contrôle à l'égard des actions ordinaires de l'émetteur, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, de nouvelles émissions ou l'exercice de titres convertibles.

Une copie de la déclaration d'alerte relative à ce placement privé sera déposée sur SEDAR (www.sedar.com). Pour en obtenir copie ou pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :

Frédéric Grenon Assal

Directeur, Affaires juridiques et gouvernance et secrétaire d'Investissement Québec

Investissement Québec

600, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1500

Montréal (Québec) H3B 4L8

Adresse du siège de l'émetteur :

331, rue Brassard

Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K3B0

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

