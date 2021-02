Le Canada et le Yukon investissent dans des infrastructures municipales pour les résidents de Faro





FARO, YT, le 15 févr. 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des résidents du nord sont les principales priorités des gouvernements du Canada et du Yukon.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Les Yukonnais ont besoin d'infrastructures municipales modernes, efficaces et respectueuses de l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services aux collectivités du Yukon, et Leonard Faber, maire de la Municipalité de Faro, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouveau bâtiment qui sera à la fois la caserne de pompiers et l'immeuble des travaux publics de la municipalité de Faro.

Le nouveau bâtiment qui abritera la caserne de pompiers et les travaux publics de Faro remplacera deux bâtiments existants. La conception du nouveau bâtiment répond aux besoins de la municipalité puisqu'il comprendra sept baies pour véhicules, des bureaux pour le personnel, des salles de réunion communes, un entrepôt de pièces et d'outils, une morgue, ainsi que des zones de décontamination.

Le nouveau bâtiment est conçu pour dépasser de 25 % les normes minimales d'efficacité énergétique, et la conception mécanique prévoit l'installation d'un système de chauffage radiant intégré au plancher et l'installation de rideaux d'air sur plusieurs des portes rabattables afin de minimiser les pertes de chaleur. De plus, les composantes structurelles et électriques sont conçues pour permettre l'installation éventuelle d'un panneau photovoltaïque sur le toit.

Le gouvernement du Canada investit 8 866 344 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon alloue 2 955 448 $ au projet.

« Les résidents de la municipalité de Faro bénéficieront de ce bâtiment moderne où seront réunis le personnel et l'équipement nécessaires pour les interventions en cas d'incendie, ainsi que le personnel et l'équipement des travaux publics essentiels à la collectivité. Ce projet de regroupement de la caserne de pompiers et du bâtiment des travaux publics témoigne d'une utilisation efficace des ressources et montre comment les gouvernements municipal, territorial et fédéral peuvent faire équipe pour réaliser ces projets, dans l'intérêt de la collectivité. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis de travailler avec le gouvernement du Canada pour financer ce bâtiment essentiel pour la municipalité de Faro. La conception novatrice et écologique de cette installation sera avantageuse pour la collectivité. Le rez-de-chaussée du bâtiment abritera des locaux à bureaux et le deuxième étage sera une mezzanine réservée pour les aires de service. Le bâtiment comprendra également sept baies pour véhicules, des bureaux pour le personnel, des salles de réunion communes, un entrepôt de pièces et d'outils, une morgue et des zones de décontamination. Nous avons travaillé en collaboration avec la collectivité pour veiller à ce que ce bâtiment réponde à ses besoins. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services aux collectivités du Yukon

« Aujourd'hui est un grand jour pour la municipalité de Faro! L'amélioration et le remplacement des infrastructures municipales vieillissantes continuent d'être une grande priorité pour le conseil municipal et la collectivité. Cette nouvelle infrastructure aidera à accroître considérablement la sécurité et la qualité des services offerts à notre collectivité par les pompiers bénévoles, l'équipe chargée des travaux publics et les services d'intervention d'urgence. Ce projet nous permettra également de mieux soutenir nos voisins et nos partenaires régionaux. La réalisation de cet important projet ne serait certainement pas possible sans le soutien et l'engagement total de nos partenaires financiers territoriaux et fédéraux, que nous apprécions énormément. »

Leonard Faber, maire de la Ville de Faro

