Les minéraux critiques et stratégiques au Québec : des investissements et des actions - Québec accorde une aide financière additionnelle de 4 M$ pour la recherche dans le secteur minier

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce l'attribution d'une aide financière additionnelle de 4 M$ pour la recherche dans le secteur minier. Cette aide sera consacrée à un nouvel axe de recherche portant sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS) dans le cadre de l'actuel Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier.

Ce programme, géré par le Fonds de recherche du Québec -- Nature et technologies (FRQNT), a pour but de soutenir l'innovation technologique et la mise au point de nouveaux procédés pour aider l'industrie minière à relever à la fois les défis environnementaux et les défis techniques posés par le contexte géologique québécois. Il s'adresse aux chercheurs universitaires et collégiaux pour des projets de deux à trois ans.

Rappelons qu'en juin 2019, le MERN avait annoncé un financement de 20 M$ au FRQNT pour le renouvellement de son programme de recherche. L'aide financière additionnelle de 4 M$ s'ajoute donc à cet investissement pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Un appel de propositions est prévu rapidement en 2021 en lien avec le nouvel axe de recherche.

Cette aide financière s'inscrit dans le cadre des orientations du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS), qui a été dévoilé l'automne dernier. Un des objectifs de ce plan gouvernemental consiste à soutenir la transformation et la création de produits à valeur ajoutée associés aux filières de MCS. Une des mesures est d'appuyer la recherche et le développement portant sur l'extraction, la transformation et le recyclage de MCS pour mieux appuyer les décisions et les investissements.

Citations :

« Le partenariat entre le Ministère et le FRQNT, dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier, est maintenant bonifié. Avec le nouvel axe de recherche, le gouvernement a choisi d'investir dans la recherche portant sur l'extraction, la transformation et le recyclage de minéraux critiques et stratégiques en s'appuyant sur l'innovation et l'acquisition des connaissances pour ce faire. C'est une autre action de notre plan pour la valorisation des MCS au Québec qui se concrétise. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les chercheuses et chercheurs qui travaillent de concert avec les acteurs de l'industrie minière pourront maintenant se pencher sur un nouvel axe de recherche portant sur les minéraux critiques et stratégiques. Ces minéraux sont en forte demande et la recherche peut certainement contribuer à leur mise en valeur. Dans ce contexte, le soutien financier arrive à point. »

M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Le Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier s'inscrit dans les actions prévues dans la Vision stratégique du développement minier au Québec 2016-2021 et dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, notamment afin d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier.

Le FRQNT est un organisme public qui relève du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Il a pour mission entre autres de promouvoir et d'aider financièrement la recherche dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

La valorisation des minéraux critiques et stratégiques permettra au Québec de poursuivre sa transition énergétique et technologique et de créer des emplois de qualité dans les régions tout en contribuant à développer une économie plus verte.

