Avis de nomination : Diane Arseneau devient directrice générale du Groupement des chefs d'entreprise





DRUMMONDVILLE, QC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Madame Cadleen Désir, présidente du conseil d'administration du Groupement des chefs d'entreprise (« le Groupement »), est fière d'annoncer la nomination de madame Diane Arseneau à titre de directrice générale de l'organisation. Le Groupement réunit les entrepreneurs au Québec et en Europe, leur offrant un lieu de partage, d'expériences et de cheminement. Madame Arseneau entre en fonction immédiatement.

Madame Arseneau a occupé des postes de direction à l'Institute for International Research (IIR), à l'International Air Transport Association (IATA) et chez Thomson Reuters. Elle a fondé et a assuré la direction de la division des conférences et événements à Les Affaires. Elle a ensuite été directrice générale au festival Grand Montréal Comique et à la tête de sa propre entreprise de consultation. Bachelière en droit, elle détient également un MBA.

Comme le précise madame Désir, « madame Arseneau entre en fonction à une période charnière du Groupement. Elle aura à déployer la stratégie de rayonnement tout en soutenant une croissance ambitieuse du membership. L'arrivée de cette dirigeante aussi innovatrice qu'humaine insufflera l'énergie positive nécessaire pour actualiser et développer l'offre de services, et répondre aux besoins de nos entrepreneurs. »

Madame Arseneau explique ainsi la mission qu'elle se donne au Groupement. « Ce sera un privilège de faire partie d'une équipe dédiée au soutien des entrepreneurs. L'entrepreneuriat est au coeur de notre économie et une des assises de notre société. Il m'est ainsi important que le Groupement la reflète à travers son évolution. »

À propos du Groupement des chefs d'entreprise

Fondé en 1974, le Groupement des chefs d'entreprise réunit et connecte 2000 membres-entrepreneurs, propriétaires de PME, afin de les accompagner dans chacune des étapes de leur parcours en tant que dirigeant et dans les différents stades de développement de leur entreprise, et ce, tout au long de leur vie d'entrepreneur. Les membres proviennent des quatre coins de la francophonie, dont le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Belgique, la Suisse et la France. https://groupement.ca/

