Gildan incluse dans la catégorie Argent de l'édition 2021 du Sustainability Yearbook

MONTRÉAL, 15 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a renforcé sa position de leader dans le domaine de la fabrication de vêtements responsables avec une neuvième reconnaissance consécutive dans le Sustainability Yearbook qui distingue les entreprises responsables les plus performantes au monde. Cette année, Gildan a reçu la distinction dans la catégorie Argent, qui reconnaît que le score environnemental, social et de gouvernance (ESG) de la Société se situe dans la fourchette de 1 à 5 % des entreprises les plus performantes de l'industrie. Gildan a obtenu des résultats particulièrement élevés dans les catégories liées à la stratégie climatique, à l'éco-efficacité opérationnelle, à la santé et à la sécurité au travail et à la gestion des risques et des crises. Une fois de plus, Gildan a été la seule entreprise nord-américaine à être reconnue comme un leader en matière de développement durable dans l'industrie du textile, du vêtement et des produits de luxe.



Le Sustainability Yearbook, publié par S&P Global, est l'une des publications les plus complètes au monde sur le développement durable des entreprises. Ce classement annuel présente les performances en matière de développement durable des plus grandes entreprises du monde et récompense les 15 % les plus performantes en leur décernant des distinctions de catégories. Cette année, un nombre record d'entreprises de 61 secteurs ont été évaluées dans le but d'identifier celles qui illustrent les meilleures pratiques de développement durable des entreprises et de mettre l'accent sur les moteurs de croissance à long terme.

« Nous sommes fiers de faire partie du Sustainability Yearbook une fois de plus, d'autant plus que cette année, le nombre d'entreprises évaluées a augmenté de près de 50 % » a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente de la citoyenneté d'entreprise chez Gildan. « Cette reconnaissance est le résultat de notre engagement à identifier continuellement les risques, à mesurer les impacts et à divulguer des résultats transparents. »

« Nous félicitons Gildan pour sa distinction dans la catégorie Argent de l'édition 2021 du Sustainability Yearbook, qui présente les entreprises les plus performantes parmi leurs pairs de l'industrie et en termes de mesures ESG financièrement significatives. Avec plus de 7 000 entreprises évaluées, l'inclusion dans l'annuaire est une véritable déclaration d'excellence en matière de développement durable des entreprises » a déclaré Manjit Jus, directeur mondial de la recherche et des données ESG chez S&P Global.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses prodits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammertm, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l'entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.

