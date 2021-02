Le Groupe Brivia annonce la construction de la phase 2 du projet de condos locatifs LB9





La nouvelle tour d'habitation au design épuré accueillera ses premiers locataires en 2022

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Fort du succès remporté avec la phase 1, Groupe Brivia, promoteur et investisseur immobilier québécois en forte croissance, est heureux d'annoncer aujourd'hui la mise en chantier de la phase 2 du projet de condos locatifs LB9. Située dans le secteur Lebourgneuf, à deux pas du Centre Vidéotron, la tour d'habitation au design épuré s'érigera sur 15 étages dans un quartier en pleine effervescence.

« Nous sommes fiers que ce projet immobilier unique dans la région de Québec puisse prendre de l'ampleur et de continuer à contribuer à la revitalisation du secteur, a déclaré M. Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia. La Ville de Québec se transforme grâce à des projets immobiliers de qualité comme LB9 qui se distinguent et s'intègrent de façon harmonieuse dans le paysage urbain du secteur avec leur qualité de design architecturale exceptionnelle. Groupe Brivia est heureux de poursuivre son développement en participant à cet élan et à l'essor des commerces du quartier. »

À l'instar de la première tour complétée en juin 2020 et déjà occupée à 95%, Groupe Brivia propose à nouveau des composantes architecturales qui favorisent une vue exceptionnelle sur la ville. La tour 2 du projet LB9 comptera 15 étages, trois de plus que la phase 1, 218 appartements, notamment des studios, des 2 ½, 3 ½, 4 ½ et 5 ½. On retrouvera des espaces communs raffinés dont une salle d'entraînement, une piscine intérieure, un lounge ainsi qu'un stationnement intérieur.

Le projet s'adresse à une vaste clientèle, qui recherche un style de vie semi-urbain dans un milieu naturel à proximité des services et des grands axes routiers. Les talents qui composent l'équipe du projet sont originaires de Québec et de Montréal comme l'architecte Jean-Pierre Bart, le designer d'intérieur Jacques Bellemare et l'entrepreneur général en construction TB4 inc. On prévoit que les locataires emménageront à la fin de l'année 2022.

À propos du Groupe Brivia

Fondée en 2000, Groupe Brivia est un promoteur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de réalisations d'envergure à Montréal, Québec et Toronto. Groupe Brivia réunit l'expertise, l'expérience et le réseau d'affaires nécessaires pour donner corps à des projets audacieux comme YUL, QuinzeCent, Stanbrooke et 1 Square Phillips en répondant aux attentes de ses diverses clientèles.

SOURCE Groupe Brivia

Communiqué envoyé le 15 février 2021 à 11:30 et diffusé par :