Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Grâce à un investissement combiné de près de 1,5 million de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de Bell, 700 foyers, répartis dans plusieurs collectivités de la région de Charlevoix, ont désormais un meilleur accès à...

Grâce à un investissement combiné de près de 1,5 million de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de Bell, plus de 720 foyers, répartis dans trois municipalités de Charlevoix, ont désormais un meilleur accès à Internet haute...

Afin d'éviter que la classe moyenne québécoise ne fasse les frais du déficit de 15 milliards $ anticipé pour l'année 2020-2021, le député de Rosemont et responsable pour Québec solidaire en matière de justice économique et fiscale, Vincent Marissal,...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de : 728 nouveaux cas, pour un total de 277 518 personnes infectées 257 434 personnes rétablies 16 nouveaux décès - mais un total de 10 229...

Conscient que le plus grand défi des autorités, ces prochaines semaines, sera de conserver l'adhésion de la population aux mesures sanitaires, le Parti Québécois estime que le gouvernement a trois devoirs : retourner à un code de couleurs fondé sur...