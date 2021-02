Près de 1,6 M$ pour mettre en valeur les métiers et professions en demande





QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce, conjointement avec la Commission des partenaires du marché du travail, qu'un soutien financier totalisant 1 594 994 $, provenant du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre, est accordé, à la suite d'un appel de projets, à six d'entre eux visant la promotion et la valorisation des métiers et des professions en demande.

Cet appel de projets s'inscrit dans la Stratégie globale de promotion et de valorisation des métiers et des professions, qui vise à aider les citoyens à faire des choix professionnels répondant à la fois à leur aspiration et aux besoins du marché du travail. Cette vaste initiative propose des actions qui vont mobiliser de nombreux acteurs vers une vision commune.

À cet effet, depuis novembre dernier, la campagne gouvernementale intitulée « On cherche du monde » fait la promotion de trois secteurs d'activités prioritaires au Québec pour encourager les jeunes, les groupes sous-représentés dans le marché du travail ainsi que les chômeurs qui sont victimes de la pandémie et qui souhaitent se requalifier à choisir des métiers et des professions en demande.

Organisme Montant Secteurs, métiers et professions visés par une campagne de sensibilisation Comité sectoriel de la main-d'oeuvre (CSMO) Pharmabio 309 500 $ Industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques Chimiste analytique, biochimiste, biochimiste clinique, microbiologiste, ingénieur(e) biomédical(e), scientifique des données, technicien(ne) de laboratoire et de fabrication, pharmacologue, associé(e) de recherche clinique, etc. Conseil du patronat du Québec 414 878 $ Construction En lien avec le microsite de la Commission de la construction du Québec, promotion et valorisation des métiers de la construction en demande. CSMO Communications graphiques 317 956 $ Communications graphiques Graphiste, infographiste, technicien(ne) en impression numérique, relieur(-euse), opérateur(-trice) de presse offset, etc. CSMO de la métallurgie du Québec 159 600 $ Secteur métallurgique Électricien(ne), électrotechnicien(ne), mécanicien(ne), soudeur(-euse), technicien(ne) en métallurgie, ingénieur(e) en métallurgie, etc. CSMO Mines 151 200 $ Industrie minière Mineur/mineuse sous terre, mécanicien(ne) de machinerie lourde, technicien(ne) en traitement des eaux, géologue, technicien minier/technicienne minière, etc. Envirocompétences 241 860 $ Environnement Opérateur(-trice) technicien(ne) en traitement de l'eau, chauffeur(-euse) éboueur(-euse), technicien(ne) en restauration après sinistre, technicien(ne) en environnement, architecte, ingénieur(e) et autres services connexes, etc.

Citations :

« Avec ces nouveaux projets, nous continuons de soutenir les différents acteurs du marché du travail afin de trouver des solutions à la rareté de la main-d'oeuvre. En valorisant les métiers et les professions pour lesquels il y a de la demande, nous voulons influencer les choix de formation de niveau tant professionnel que supérieur pour faire en sorte que la main-d'oeuvre qualifiée puisse combler les postes disponibles. Nous voulons ainsi favoriser l'accès à des emplois d'avenir et bien rémunérés pour un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois. C'est gagnant pour les jeunes, les chômeurs victimes de la pandémie, les personnes en réorientation de carrière et les employeurs! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière de voir que les partenaires du marché du travail ont à coeur de mettre en lumière les secteurs d'activités qui offrent des perspectives d'emploi, et ce, pour y intéresser le plus grand nombre possible de travailleuses et de travailleurs. C'est en oeuvrant ensemble à promouvoir les métiers et professions d'avenir que nous attirerons les jeunes et les personnes à la recherche d'un domaine dans lequel faire carrière. »

Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail

Faits saillants :

Les projets annoncés ont été financés à partir du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre 2020-2021. Le Fonds est constitué des sommes versées par les employeurs assujettis à la Loi qui n'ont pas investi annuellement un montant équivalant à 1 % de leur masse salariale dans la formation de leur personnel. Le Fonds sert à subventionner, sur une base annuelle, des projets liés au développement des compétences.

La Commission des partenaires du marché du travail est une instance de concertation nationale réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'oeuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

On peut en apprendre davantage sur les métiers et professions en demande en visitant le site emploisdavenir.gouv.qc.ca.

