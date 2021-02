La Fiducie du patrimoine ontarien célèbre la Semaine du patrimoine 2021





TORONTO, le 15 févr. 2021 /CNW/ - En 2021, la Semaine du patrimoine se déroule du 15 au 21 février, ce qui représente une occasion pour les communautés dans l'ensemble de la province de célébrer le patrimoine naturel et culturel de l'Ontario. C'est la 37e année que l'on souligne la Semaine du patrimoine en Ontario. Bien que les célébrations seront différentes cette année, les programmes numériques et virtuels dans les musées, les galeries, les sites historiques, les bibliothèques et les archives de l'Ontario offrent une occasion aux Ontariens de reprendre contact de façon sécuritaire avec l'histoire locale et la communauté et de les célébrer.

La Fiducie lance la Semaine du patrimoine 2021 le 15 février en présentant un forum virtuel intitulé : « Beyond the Underground Railroad -- Black History in Chatham-Kent » (Au-delà du chemin de fer clandestin - L'histoire des Noirs à Chatham-Kent). Découvrez comment les communautés à l'échelle de la province célèbrent aussi la Semaine du patrimoine en consultant le calendrier des événements communautaires de la Semaine du patrimoine de la Fiducie où l'on retrouve la liste des programmes et événements virtuels.

Le 18 février, en compagnie de la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, la Fiducie présentera les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien dans le cadre d'une cérémonie virtuelle. Cette année, ces prix prestigieux seront attribués à quatre personnes et neuf projets pour souligner leur dévouement et leur leadership à l'égard de la conservation des nombreux et divers aspects du patrimoine ontarien.

De plus, à compter du 25 février, vous pouvez vous joindre à nous pour regarder une conférence virtuelle préenregistrée « Questions de patrimoine en direct avec Esi Edugyan » offerte gratuitement durant tout le mois de mars.

« Notre gouvernement est fier de soutenir la Fiducie du patrimoine ontarien et son travail pour préserver le patrimoine de notre province, y compris protéger les biens du patrimoine culturel et naturel aux quatre coins de la province, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Cette année, j'invite tous les Ontariens à célébrer la Semaine du patrimoine en ligne par le truchement des nombreux programmes et événements virtuels disponibles sur le site Web de la Fiducie. À vous de redécouvrir notre riche patrimoine culturel et naturel... directement de votre foyer. »

Chaque année, la Fiducie du patrimoine ontarien lance son thème annuel durant la Semaine du patrimoine. En 2021, la Fiducie examinera l'importance de l'environnement de l'Ontario en examinant le sens historique et culturel que celui-ci revêt pour les Ontariens, ainsi que la richesse et l'étendue de la biodiversité, et les caractéristiques distinctes qui composent le paysage géographique de la province (telles que l'escarpement du Niagara et le Bouclier canadien). Ce thème sera examiné sur les médias sociaux de la Fiducie au moyen de mini-thèmes quotidiens durant la Semaine du patrimoine. Suivez-nous et joignez-vous à la conversation en utilisant le mot-clic #SemaineDuPatrimoineON.

De nombreux sentiers et sites naturels de la Fiducie sont ouverts au public. La Semaine du patrimoine offre aux Ontariens une occasion de prendre l'air et de faire un peu d'exercice physique tout en respectant les protocoles de sécurité de la COVID-19 ayant trait à leur région.

« Que vous participiez à une conférence en ligne, regardiez une exposition virtuelle ou exploriez les nombreux sentiers de la province, je vous encourage tous à célébrer la Semaine du patrimoine cette année, a indiqué John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. Il y a bien des façons de célébrer et de reconnaître le patrimoine riche et diversifié de l'Ontario, comme faire une visite guidée pédestre du quartier historique d'Allandale à Barrie; regarder la présentation virtuelle de Tom Barber, un amateur en généalogie d'Ottawa, au sujet de son ancêtre héroïque, Paul Barber, un ancien esclave du Kentucky; faire une randonnée pédestre; présenter un artéfact favori ou une photographie historique à la foire du patrimoine de St. Mary's. »



La Semaine du patrimoine est aussi une excellente occasion pour les communautés d'exprimer leur reconnaissance envers les nombreux bénévoles et organismes qui contribuent à la protection, à la conservation et à la promotion du patrimoine local. Pour en apprendre davantage au sujet des prochains programmes virtuels qui seront présentés dans l'ensemble de l'Ontario, consultez le calendrier des événements de la Semaine du patrimoine de la Fiducie.

