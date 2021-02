Avis aux médias - La FTQ en tournée du Québec - Montérégie : Les effets de la pandémie sur l'économie dans nos milieux de travail





BROSSARD, QC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en collaboration avec le Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), poursuit les 16, 17 et 18 février sa tournée du Québec 2020-2021 en Montérégie. L'objectif de cette formation est de rencontrer les militants et militantes afin de les sensibiliser sur les effets de la pandémie sur l'économie de leur région et de leurs milieux de travail, ainsi que de réfléchir sur les défis que nous impose cette crise.

La FTQ invite les journalistes à rencontrer par visioconférence le directeur général de l'IRÉC, Robert Laplante, le conseiller régional de la FTQ, Daniel Demers, le conseiller FTQ au service de l'éducation, Stéphane Hudon, ainsi que la conseillère au Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ, Véronique Allard, afin d'échanger sur l'impact de la pandémie sur l'économie de la région.

Les participants et participantes auront à réfléchir sur la démographie et l'économie régionale; l'impact de la COVID-19 sur les travailleurs, travailleuses et les entreprises; les mesures de soutien; et les solutions économiques pour une relance réussie.

Les journalistes qui souhaitent participer à la visioconférence doivent s'inscrire en communiquant par courriel avec Jean Laverdière : jlaverdiere@ftq.qc.ca.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Point de presse : Les effets de la pandémie sur l'économie dans nos milieux de travail, région Côte-Nord



Date : 16 février 2021



Heure : 13 h 30



Où : En visioconférence (le lien pour accéder à la visioconférence vous sera envoyé une fois inscrit)



Qui : Robert Laplante, directeur général de l'IRÉC; Stéphane Hudon, conseiller FTQ au service de l'éducation; Daniel Demers, conseiller régional FTQ Montérégie; et Véronique Allard, conseillère au Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ

Vous pouvez également consulter les fiches d'information sur la Montérégie ainsi que tous les renseignements sur la tournée à l'adresse : https://ftq.qc.ca/tournee-regionale-2020-2021/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

https://ftq.qc.ca

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 15 février 2021 à 10:00 et diffusé par :