La SQI choisit le logiciel Aïdi pour gérer 1,2 G$ de projets annuellement





MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - De la construction des 48 maisons des aînés à la rénovation de l'hôpital Royal-Victoria, en passant par l'entretien de ses 368 édifices et infrastructures en propriété, tous les projets menés par la Société québécoise des infrastructures (SQI) seront désormais gérés dans une seule et unique plateforme : Aïdi.

À la suite d'un rigoureux processus d'appel d'offres très compétitif lancé début 2020 par la SQI, c'est finalement Aïdi , logiciel développé au Québec par la firme Osedea , qui sort grand vainqueur de ce dossier hors norme.

L'enjeu est de taille : annuellement, ce sont plus de 1,2 G$ et plus de 1 000 projets impliquant des milliers d'utilisateurs internes et externes à l'organisation qui seront gérés dans Aïdi.

Aïdi a déjà fait ses preuves chez de nombreux donneurs d'ouvrage publics et privés pour gérer des projets de toute envergure et de toute nature. C'est donc l'expérience et l'expertise jumelées de la SQI, fière cheffe de file en gestion de projets au Québec, et d'Osedea qui permettront d'atteindre de nouveaux sommets en gestion de projets et de devenir une référence canadienne et mondiale.

« La SQI et Aïdi ont une expertise de pointe dans ce domaine bien particulier : la gestion de projets de construction du point de vue du maître d'ouvrage. C'est le duo parfait. Nous sommes réellement fiers de cette collaboration qui s'amorce. » Marc Parenteau, co-fondateur d'Aïdi

« C'est tout le Québec qui y gagne, directement et indirectement : de meilleures pratiques de gestion de projets et de suivi des fonds publics, et un fournisseur qui continue sa croissance et son implication sociale au Québec. » Martin Coulombe, président d'Osedea

À propos de Aïdi et de Osedea

Osedea est une firme de développement de solutions numériques située à Montréal. Ses pratiques innovantes en matière de technologies et de culture d'entreprise la placent en tête de peloton. Elle développe Aïdi, une plateforme de gestion de projets de construction spécifiquement conçue pour les donneurs d'ouvrage publics et privés, aujourd'hui implantée dans les plus grandes organisations à travers le Québec et ailleurs. Son objectif : rendre la gestion de projets plus efficiente et redonner le pouvoir des données aux donneurs d'ouvrage.

