Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada :

« Aujourd'hui, nous célébrons le 56e anniversaire de notre drapeau national, ce symbole canadien qui nous unit d'un océan à l'autre ainsi qu'à travers le monde.

« Chaque jour, l'unifolié flotte au sein de nos communautés, dans des missions diplomatiques canadiennes aux quatre coins du globe et sur la Colline du Parlement. Il y représente les idéaux de paix, de justice, de diversité et d'égalité qui sont au coeur de notre identité canadienne. Tout comme pour les générations qui nous ont précédés, il est de notre devoir de protéger, de promouvoir et de mettre en pratique ces idéaux jour après jour, afin qu'ils puissent continuer à nous rassembler et à nous guider ainsi que tous ceux qui nous succéderont.

« La dernière année a été difficile pour beaucoup d'entre nous, mais elle nous a aussi permis de constater le courage, l'empathie et la générosité des Canadiens. Ils se sont serré les coudes, fiers et déterminés. Nos concitoyens ont fait des sacrifices, ont fait preuve de compassion et ont aidé leurs communautés. Les gestes qu'ils ont posés pour protéger la santé et la sécurité des autres témoignent des valeurs qui font de nous des Canadiens et qui sont incarnées par notre drapeau.

« Alors que le gouvernement du Canada continue de travailler avec tous les ordres de gouvernement, célébrons le drapeau qui nous unit ainsi que les valeurs et idéaux qu'il représente. Ensemble, nous pouvons rebâtir en mieux et faire en sorte que notre pays devienne plus fort, plus inclusif et plus résilient. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2021 à 09:00 et diffusé par :