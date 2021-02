Programme Action Aînés du Québec - Plus de 3,3 M$ pour soutenir le développement d'activités destinées aux aînés

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce qu'à la suite de l'appel de projets 2020-2021 dans le cadre du nouveau Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), 105 demandes ont été retenues et se partageront un...

La société québécoise AMD Medicom Inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants de masques de procédure et respiratoires au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle produit désormais 4,8 millions de masques SafeMask Architect ProMC, soit des masques...