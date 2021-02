La tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse au Canada en janvier





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2021 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 244 963 en janvier 2021, comparativement à 238 747 le mois précédent. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en janvier, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs a fortement remonté en janvier, après avoir diminué en décembre, ce qui a entraîné une hausse de la tendance globale. Les mises en chantier de maisons individuelles ont été particulièrement fortes à Montréal, où elles ont atteint leur plus haut niveau depuis février 2008. »

En raison de la COVID-19, il n'a pas été possible de réaliser le Relevé mensuel des mises en chantier et des achèvements (RMCA) de la SCHL pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kelowna en décembre 2020. Ce relevé a toutefois repris en janvier 2021. Le présent communiqué fournit les données nationales sur les mises en chantier d'habitations sans les chiffres de Kelowna pour permettre d'évaluer l'impact de la pandémie de COVID-19 là où le RMCA a été réalisé en décembre 2020 et en janvier 2021. À l'échelle nationale, la tendance et la variation d'un mois à l'autre du nombre désaisonnalisé et annualisé ont été très semblables en décembre et janvier (en incluant ou en excluant Kelowna). Nous continuerons de surveiller la situation dans chaque centre et de rajuster le RMCA en conséquence.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées et annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, en excluant la RMR de Kelowna, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 229 350 en décembre à 281 389 en janvier, ce qui représente une augmentation de 22,7 %. Si l'on inclut la RMR de Kelowna, ce nombre se situe à 282 428 en janvier et présente une hausse de 23,1 % par rapport à décembre.

Dans les centres urbains, exception faite de la RMR de Kelowna, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier s'est accru de 27,2 % en janvier pour atteindre 265 838. Il a augmenté de 23,9 % dans le segment des logements collectifs et de 36,8 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 192 956 et à 72 882 en janvier.

Dans tous les centres urbains, y compris la RMR de Kelowna, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier s'est accru de 27,7 % en janvier, soit dans une proportion similaire, pour s'établir à 266 877. Il a augmenté de 24,1 % dans le segment des logements collectifs et de 38,1 % dans celui des maisons individuelles pour s'établir respectivement à 193 328 et à 73 549 en janvier.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 15 551 (en incluant ou en excluant Kelowna).

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de février 2021 le 15 mars à 8 h 15 (HE).

Aujourd'hui à 10 h (HE), nous publions également un nouveau rapport, Le marché sous la loupe - Mises en chantier de logements dans les grands centres urbains du Canada, dans lequel nous examinons l'emplacement et les tendances des mises en chantier de logements à Toronto, à Montréal et à Vancouver. Nous examinons quels facteurs sont associés à ces tendances de l'offre de logements et au nombre de logements achevés en fonction de plusieurs paramètres : la distance du centre-ville, les moyens de transport disponibles, la densité démographique et le revenu familial. Nous avons utilisé notre base de données sur les achèvements de logements pour la période allant de 1990 à 2018.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







janvier 2020 janvier 2021 % janvier 2020 janvier 2021 % janvier 2020 janvier 2021 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

14 22 57 11 9 -18 25 31 24 Î.-P.-É.

7 30 329 19 16 -16 26 46 77 N.-É.

96 116 21 88 320 264 184 436 137 N.-B.

20 32 60 37 102 176 57 134 135 Atlantique

137 200 46 155 447 188 292 647 122 Qc

211 556 164 2,936 3,821 30 3,147 4,377 39 Ont.

1,025 1,305 27 3,609 4,855 35 4,634 6,160 33 Man.

141 122 -13 360 534 48 501 656 31 Sask.

59 73 24 184 253 38 243 326 34 Alb.

603 799 33 811 1,271 57 1,414 2,070 46 Prairies

803 994 24 1,355 2,058 52 2,158 3,052 41 C.-B.

348 602 73 1,530 1,941 27 1,878 2,543 35 B.C. (sans Kelowna) 333 556 67 1,424 1,910 34 1,757 2,466 40 Canada(10 000+) 2,524 3,657 45 9,585 13,122 37 12,109 16,779 39 Canada (10,000+ sans Kelowna) 2,509 3,611 44 9,479 13,091 38 11,988 16,702 39





















Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 12 21 75 232 53 -77 244 74 -70 Barrie

12 31 158 4 221 ## 16 252 ## Belleville

29 7 -76 115 14 -88 144 21 -85 Brantford

13 13 - 10 150 ## 23 163 ## Calgary

259 344 33 383 778 103 642 1,122 75 Edmonton

276 369 34 391 433 11 667 802 20 Grand Sudbury 0 9 ## 0 0 - 0 9 ## Guelph

8 15 88 43 2 -95 51 17 -67 Halifax

63 88 40 27 291 ## 90 379 321 Hamilton

34 73 115 101 116 15 135 189 40 Kelowna

15 46 207 106 31 -71 121 77 -36 Kingston

7 7 - 6 106 ## 13 113 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 42 64 52 339 779 130 381 843 121 Lethbridge

15 23 53 5 8 60 20 31 55 London

81 161 99 255 34 -87 336 195 -42 Moncton

2 4 100 10 98 ## 12 102 ## Montréal

91 231 154 2,016 2,322 15 2,107 2,553 21 Oshawa

19 65 242 26 33 27 45 98 118 Ottawa-Gatineau 120 218 82 491 443 -10 611 661 8 Gatineau

17 86 406 223 125 -44 240 211 -12 Ottawa

103 132 28 268 318 19 371 450 21 Peterborough

4 19 375 0 0 - 4 19 375 Québec

30 80 167 308 916 197 338 996 195 Regina

27 20 -26 41 30 -27 68 50 -26 Saguenay

6 24 300 63 30 -52 69 54 -22 St. Catharines-Niagara 54 58 7 93 113 22 147 171 16 Saint John

4 17 325 26 2 -92 30 19 -37 St. John's

13 22 69 10 8 -20 23 30 30 Saskatoon

29 50 72 138 214 55 167 264 58 Sherbrooke

11 28 155 182 82 -55 193 110 -43 Thunder Bay

1 1 - 0 0 - 1 1 - Toronto

406 338 -17 2,112 2,573 22 2,518 2,911 16 Trois-Rivières 6 12 100 12 29 142 18 41 128 Vancouver

159 211 33 865 1,183 37 1,024 1,394 36 Victoria

33 73 121 13 143 ## 46 216 370 Windsor

8 21 163 5 115 ## 13 136 ## Winnipeg

126 103 -18 357 515 44 483 618 28 Toutes les régions 2,015 2,866 42 8,785 11,865 35 10,800 14,731 36 Total (sans Kelowna) 2,000 2,820 41 8,679 11,834 36 10,679 14,654 37 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extremes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







décembre 2020 janvier 2021 % décembre 2020 janvier 2021 % décembre 2020 janvier 2021 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L

504 523 4 85 109 28 589 632 7 Î.-P.-É

247 852 245 132 192 45 379 1,044 175 N.-É

1,547 1,825 18 4,216 3,929 -7 5,763 5,754 0 N.-B

1,038 1,115 7 5,324 1,805 -66 6,362 2,920 -54 Qc

7,698 19,206 149 41,084 75,225 83 48,782 94,431 94 Ont

19,891 24,651 24 48,422 63,151 30 68,313 87,802 29 Man

2,380 1,894 -20 4,032 6,408 59 6,412 8,302 29 Sask

1,486 1,310 -12 1,536 3,036 98 3,022 4,346 44 Alb

11,204 12,145 8 18,440 16,013 -13 29,644 28,158 -5 C.-B

7,269 10,028 38 32,515 23,460 -28 39,784 33,488 -16 B.C. (sans Kelowna) 7,269 9,361 29 32,515 23,088 -29 39,784 32,449 -18 Canada (10 000+) 53,264 73,549 38 155,786 193,328 24 209,050 266,877 28 Canada (toutes les régions) 66,524 83,855 26 162,823 198,571 22 229,350 282,428 23 Canada (10,000+ sans Kelowna) 53,264 72,882 37 155,786 192,956 24 209,050 265,838 27 Canada (All Areas sans Kelowna) 66,524 83,188 25 162,823 198,199 22 229,350 281,389 23





















Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 340 359 6 156 636 308 496 995 101 Barrie

510 761 49 72 2,652 ## 582 3,413 486 Belleville

454 173 -62 168 168 - 622 341 -45 Brantford

657 477 -27 972 1,800 85 1,629 2,277 40 Calgary

4,772 4,899 3 5,256 9,336 78 10,028 14,235 42 Edmonton

4,825 5,827 21 12,108 5,196 -57 16,933 11,023 -35 Grand Sudbury 110 530 382 96 0 -100 206 530 157 Guelph

329 322 -2 1,044 24 -98 1,373 346 -75 Halifax

918 1,232 34 3,036 3,492 15 3,954 4,724 19 Hamilton

908 1,134 25 3,372 1,392 -59 4,280 2,526 -41 Kelowna

0 667 ## 0 372 ## 0 1,039 ## Kingston

249 246 -1 444 1,272 186 693 1,518 119 Kitchener-Cambridge-Waterloo 719 937 30 2,988 9,348 213 3,707 10,285 177 Lethbridge

300 361 20 144 96 -33 444 457 3 London

1,920 3,600 88 912 408 -55 2,832 4,008 42 Moncton

295 239 -19 4,020 1,176 -71 4,315 1,415 -67 Montréal

2,313 8,177 254 31,554 29,320 -7 33,867 37,497 11 Oshawa

860 1,760 105 1,164 396 -66 2,024 2,156 7 Ottawa-Gatineau 3,103 5,107 65 9,744 5,316 -45 12,847 10,423 -19 Gatineau

596 1,618 171 2,976 1,500 -50 3,572 3,118 -13 Ottawa

2,507 3,489 39 6,768 3,816 -44 9,275 7,305 -21 Peterborough 337 508 51 0 0 - 337 508 51 Québec

630 2,521 300 4,764 10,992 131 5,394 13,513 151 Regina

537 257 -52 588 360 -39 1,125 617 -45 Saguenay

270 973 260 768 360 -53 1,038 1,333 28 St. Catharines-Niagara 1,700 1,105 -35 948 1,356 43 2,648 2,461 -7 Saint John

356 384 8 0 24 ## 356 408 15 St. John's

413 446 8 72 96 33 485 542 12 Saskatoon

938 964 3 888 2,568 189 1,826 3,532 93 Sherbrooke 558 1,065 91 1,236 984 -20 1,794 2,049 14 Thunder Bay 20 96 380 0 0 - 20 96 380 Toronto

5,116 5,537 8 25,908 30,876 19 31,024 36,413 17 Trois-Rivières 164 305 86 396 348 -12 560 653 17 Vancouver

3,298 3,574 8 22,944 14,196 -38 26,242 17,770 -32 Victoria

1,009 1,078 7 3,288 1,716 -48 4,297 2,794 -35 Windsor

729 557 -24 648 1,380 113 1,377 1,937 41 Winnipeg

1,896 1,497 -21 2,148 6,180 188 4,044 7,677 90 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

















































