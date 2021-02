Dorel annonce qu'elle ne procédera pas à son opération de fermeture du capital





MONTRÉAL, 15 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) (« Dorel ») annonce que la convention d'arrangement datée du 12 novembre 2020, dans sa version modifiée le 31 janvier 2021 (la « convention d'arrangement »), intervenue entre Dorel et un membre du même groupe (l'« acheteur ») que des fonds gérés par Cerberus Capital Management, L.P., a été résiliée d'un commun accord par Dorel et l'acheteur.

En conséquence de la résiliation de la convention d'arrangement, le conseil d'administration de Dorel a annulé l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui devait avoir lieu le mardi 16 février 2021.



La convention d'arrangement prévoyait qu'un groupe d'acheteurs mené par l'acheteur ferait l'acquisition, pour un prix d'achat de 16,00 $ CA par action au comptant, de la totalité des actions à droit de vote multiple, catégorie A et des actions à droit de vote subalterne, catégorie B de Dorel émises et en circulation, à l'exception des actions appartenant à Martin Schwartz, Alan Schwartz, Jeffrey Schwartz, Jeff Segel et certains membres de leurs familles immédiates respectives, aux termes d'un plan d'arrangement prévu par la Loi sur les sociétés par actions (Québec).



La résiliation de la convention d'arrangement fait suite à des échanges et des discussions qui ont eu cours entre Dorel et plusieurs de ses actionnaires, ainsi qu'à l'examen, par Dorel, des votes par procuration qui lui ont été soumis avant l'heure limite fixée à 17 h (heure de l'Est) le vendredi 12 février 2021. La résiliation de la convention d'arrangement a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Dorel (Martin Schwartz, Alan Schwartz, Jeffrey Schwartz et Jeff Segel s'étant retirés de la réunion du conseil), agissant sur la recommandation unanime du comité spécial composé des six administrateurs indépendants de Dorel.



« Les actionnaires indépendants ont exprimé clairement qu'ils sont confiants quant à l'avenir de Dorel, et que son potentiel pourra mieux être exploité si celle-ci demeure une entité ouverte. Nous sommes sincèrement reconnaissants pour le temps et l'énergie considérables que Cerberus a consacrés à ce projet. Je souhaite remercier nos employés, qui au cours de cette période, sont demeurés résolument concentrés sur la poursuite des activités de Dorel. La création de valeur pour nos actionnaires demeure notre priorité, et nous comptons poursuivre notre croissance grâce à nos excellentes marques, notre reconnaissance mondiale auprès des consommateurs et nos bonnes relations avec nos clients » a indiqué Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

À propos de Les Industries Dorel Inc.

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts, soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l'innovation et la qualité de ses produits ainsi qu'à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 8 000 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se concrétisera ni donner de garantie quant aux avantages qu'elle en tirera s'il se concrétise.

Bien que Dorel estime que les attentes présentées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. En conséquence, les investisseurs, notamment, sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

CONTACTS :



Saint Victor Investments Inc.

Rick Leckner

(514) 245-9232



Les Industries Dorel Inc.

Jeffrey Schwartz

(514) 934-3034

Communiqué envoyé le 15 février 2021 à 07:45 et diffusé par :