La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation souligne le regroupement de 5 offices d'habitation dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de souligner que 5 offices d'habitation (OH) dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont regroupés afin de mieux combler les besoins des citoyens en matière de logement social.

En effet, depuis le 1er janvier 2021, l'Office d'habitation du Secteur Sud Lac-Saint-Jean-Est est désormais responsable de la gestion de 180 logements sociaux et offre des services dans 5 municipalités de la municipalité régionale de comté du Lac-Saint-Jean-Est. La Société d'habitation du Québec (SHQ) et ses partenaires ont offert leur soutien dans les différentes étapes de l'implantation de cet OH.

Cette démarche structurante s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'améliorer les services offerts aux locataires de logements sociaux. De cette façon, la gestion des logements disponibles ou à redistribuer est optimisée, puisque les ressources sont mises en commun, et ce, au bénéfice des Québécois à plus faible revenu.

Au 1er janvier 2021, pour l'ensemble du Québec, ce sont 6 nouveaux OH, issus du regroupement de 28 OH, qui ont été créés dans 5 régions du Québec. Ces regroupements s'ajoutent aux 75 réalisés au cours des trois dernières années, ce qui porte le nombre total d'OH à 158, comparativement à 538 en 2017 - soit une diminution de 71 % du nombre d'OH sur le territoire du Québec. Les efforts de restructuration se poursuivent.

« En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, mon objectif est toujours de favoriser de meilleurs services pour les locataires, dont ceux résidant dans des HLM. L'annonce d'aujourd'hui démontre les actions concrètes que nous accomplissons pour améliorer l'accessibilité à un logement social. De tels regroupements, comme celui annoncé pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, permettent notamment de simplifier les démarches des Québécois à la recherche d'un logement. L'objectif premier est de faire plus et de faire mieux, pour répondre aux besoins en habitation dans nos régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, députée de Chicoutimi

« C'est un élan bénéfique qui est donné en matière de logement social avec la création de l'Office d'habitation du Secteur Sud Lac-Saint-Jean-Est. Ce regroupement des forces ne peut qu'avoir des retombées positives à court et long terme pour notre population. Non seulement les acteurs impliqués y trouveront une voix plus forte pour accomplir efficacement leur mission en habitation, mais surtout, les citoyens profiteront d'une aide mieux adaptée à leurs attentes. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

L'Office d'habitation du Secteur Sud Lac-Saint-Jean-Est sert les 5 agglomérations suivantes : les villes de Desbiens et de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, les municipalités d'Hébertville et de Saint-Gédéon, ainsi que le village d'Héberville-Station.

et de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, les municipalités d'Hébertville et de Saint-Gédéon, ainsi que le village d'Héberville-Station. Tous les OH concernés par le projet de restructuration du réseau ont entamé volontairement des démarches de concertation ayant pour objectif de proposer des projets de regroupement au gouvernement.

La SHQ a conçu, en collaboration avec ses partenaires, plusieurs outils d'accompagnement qui détaillent les procédures à suivre pour réaliser les regroupements volontaires d'OH.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

