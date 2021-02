Les Audacieuses - 10 femmes inspirantes se raseront les cheveux dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan





MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique, Leucan est fière de présenter Les Audacieuses, un mouvement de solidarité inédit au Québec, regroupant des femmes exceptionnelles, provenant d'horizons variés, dans le but de créer une vague d'inspiration et de générosité à travers toute la province. Ensemble, elles poseront le geste de solidarité le plus puissant qui soit envers les enfants atteints de cancer : elles se raseront les cheveux dans le cadre du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim.

Elles ont dit oui à changer de tête pour changer l'avenir de milliers d'enfants

Les Audacieuses ont été choisies pour porter ce projet ambitieux en raison de leurs qualités de femmes assumées, influentes, courageuses, inspirantes et faisant preuve d'audace. Ensemble, elles défient les diktats de la beauté, en prouvant à tous que les cheveux ne devraient pas définir la féminité. Ces femmes sont :

Pascale Bouchard, directrice générale - Leucan

Marie Brousseau, pharmacienne propriétaire-affiliée à Proxim

Michelle Cialdella, Cheffe de l'exploitation du Groupe Functionalab Division Cliniques et de ses partenaires Dermapure et Project Skin MD

Brigitte Dagnault, vice-présidente adjointe, Marketing Canada - Sun Life

Brigitte Jalbert, présidente-directrice générale - Les Emballages Carrousel Inc.

Alicia Kazobinka, conférencière, activiste et militante pour la communauté trans

Sophie Mongeon, avocate, Desroches Mongeon Avocats et porte-parole, Réseau 1-855-MAITRES.com

Sophie Mottard, MD, FRCSC, Chirurgienne orthopédiste-oncologue, CHU Sainte-Justine, Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Hôpital Santa Cabrini

Safia Nolin, auteure-compositrice-interprète

Nancy Raymond, présidente - Steamatic Canada

Les femmes, moins nombreuses à participer au Défi : Leucan veut renverser la tendance

Année après année, à peine le tiers des participants du Défi têtes rasées Leucan sont des femmes. Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan, veut renverser la tendance. « On souhaite que chaque fille, chaque femme puisse s'identifier aux Audacieuses. On a réuni des femmes qui viennent d'horizons différents et qui, dans la vie de tous les jours, ne se seraient pas rencontrées. Elles s'unissent spécialement pour Leucan dans un geste commun et fort. »

Un objectif financier de 200 000 $

En plus d'envoyer un message d'espoir aux enfants atteints de cancer et d'inspirer des milliers de femmes, Les Audacieuses ont comme objectif commun d'amasser 200 000 $ pour Leucan. Les dons permettront à Leucan de continuer son accompagnement auprès des familles qui reçoivent un diagnostic de cancer et de les aider financièrement, en plus d'investir dans la recherche en oncologie pédiatrique.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

