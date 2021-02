Sameh Shenouda, ancien PDG de « Zarou » filiale de Blackstone, rejoint Africa Finance Corporation, en tant que Directeur des Investissements (Chief Investment Officer)





Africa Finance Corporation, l'un des plus grands investisseurs dans les solutions d'infrastructure en Afrique, a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur Sameh Shenouda en tant que nouveau Directeur des Investissements (Chief Investment Officer) et Directeur Exécutif (Executive Director).

Monsieur Shenouda dispose d'une expérience de plus de 27 ans dans le domaine des investissements internationaux et dans les levées de fonds sur les marchés financiers internationaux. Il dispose d'une expertise particulière dans le développement des infrastructures, la mise en place de nouvelles plateformes d'investissement et le soutien aux équipes de direction. Il dispose d'une connaissance approfondie des marchés africains. Il a également travaillé dans les différents secteurs prioritaires de l'AFC, notamment l'énergie, le transport et la logistique, les industries lourdes et les ressources naturelles.

De nationalité Egyptienne, Monsieur Shenouda était, avant de rejoindre Africa Finance Corporation, le PDG de Zarou, un développeur, propriétaire et opérateur de projets d'infrastructure en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, détenu à 100% par The Blackstone Group. Il a également été le Responsable des Infrastructures (Head of Infrastructure) de CDC Group Plc, l'institution britannique de financement du développement. Au sein de CDC Group Plc, Monsieur Shenouda a développé les investissements directs en equity dans le secteur des infrastructures. Sous sa direction, CDC Group Plc a investi plus de 1 milliard de dollars en Afrique et en Asie du Sud.

A l'occasion de sa nomination, Monsieur Shenouda a déclaré : "J'ai toujours admiré l'AFC pour son innovation, son mandat unique, ses plans de croissance ambitieux et sa vision qui consiste à piloter des solutions d'infrastructure pour le continent africain. J'aspire à travailler avec cette équipe talentueuse et toutes les parties prenantes pour assurer un développement durable pour le continent ainsi que des rendements compétitifs pour les actionnaires, et continuer l'héritage de mon prédécesseur, Monsieur Oliver Andrews, en construisant le prochain chapitre d'AFC et en ouvrant de nouvelles frontières pour la croissance".

Suite à la nomination de Monsieur Shenouda, Monsieur Oliver Andrews a pris sa retraite, après 13 années de travail remarquable au sein d'AFC et près de 40 ans d'expertise dans le développement de projets et d'infrastructures, les investissements, les partenariats public-privé et le conseil stratégique.

Au cours de son mandat en tant que Directeur des investissements, AFC a déployé plus de 8,7 milliards de dollars dans 35 pays dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la logistique, des industries lourdes, des télécommunications et des ressources naturelles. Il a été l'initiateur de la pratique « développement de projets » d'AFC, ayant dirigé plusieurs transactions importantes, notamment le projet IPP de Cenpower Kpone de 350 MW à Tema, au Ghana ; le parc éolien de 60 MW de Red Sea Power à Ghoubet, Djibouti ; la mine de bauxite Dynamic Mining en Guinée ; et ARISE, une infrastructure panafricaine et une plateforme industrielle. Il a également été le premier Président de l'Africa Infrastructure Development Association. M. Andrews a également dirigé le processus d'accréditation de l'AFC auprès du Green Climate Fund. Avant de rejoindre AFC, Monsieur Andrews a travaillé à la Banque Mondiale, à la Banque Africaine de Développement, à la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à TCI Infrastructure et à l'Autorité Portuaire Gambienne. Monsieur Andrews a également reçu le prix « Champion des Finances 2017 » de la part d'EMEA Finance pour sa contribution au secteur des investissements.

Monsieur Samaila Zubairu, Président Directeur Général de l'AFC, a déclaré : "Sameh rejoint l'AFC à un moment charnière alors que nous intensifions nos aspirations pour laisser un impact de développement accéléré sur le continent et reconfigurons notre approche d'investissement pour relever les défis du premier ralentissement économique de l'Afrique en 25 ans". Sameh apporte des connaissances approfondies et des idées innovantes aux secteurs clés dans lesquels nous opérons en tant que financier très performant dans le domaine des infrastructures en Afrique".

"J'exprime notre profonde gratitude à Oliver, qui a été au coeur du développement d'AFC. Oliver laisse un héritage de succès et de croissance, à la hauteur de sa stature de financier des infrastructures le plus respecté d'Afrique. Au nom du Conseil d'Administration et de tous les membres de l'AFC, nous le remercions et lui souhaitons une bonne retraite", a-t-il ajouté.

FIN

Notes aux rédacteurs

À propos de l'Africa Finance Corporation - www.africafc.org

L'AFC a été fondée en 2007 dans le but de stimuler les investissements du secteur privé dans les infrastructures à travers l'Afrique. C'est la deuxième institution financière multilatérale la mieux notée en Afrique. La politique d'investissement de l'AFC repose sur une connaissance approfondie du secteur et met l'accent sur les conseils financiers et techniques, la structuration et le développement des projets et le capital-risque ; elle vise à répondre aux besoins de développement des infrastructures et à assurer une croissance économique durable en Afrique. L'AFC investit dans des infrastructures de haute qualité qui fournissent des services clés aux secteurs essentiels tels que l'énergie, les ressources naturelles, l'industrie lourde, les transports et les télécommunications. À ce jour, AFC a investi plus de 8,7 milliards de dollars dans des projets répartis dans 35 pays d'Afrique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 février 2021 à 03:05 et diffusé par :