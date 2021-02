Panchshil Realty apporte le concept Small-Office Home-Office (SOHO) à Pune





- SOHO Pune propose des espaces multi-usages combinant espaces de vie et de travail

PUNE, Inde, 15 février 2021 /PRNewswire/ -- Panchshil Realty a annoncé aujourd'hui qu'il a lancé le tout premier développement de Small-Office Home-Office (petits bureaux à domicile) de Pune sous la marque SOHO dans le corridor informatique Edt de Pune, près du World Trade Centre et de la zone franche EON de Pune. SOHO est un projet enregistré par le RERA (numéro d'enregistrement MahaRERA P52100017890).

Small-Office Home-Office est un concept mondial populaire qui comprend des espaces multi-usages dans lesquels des espaces de vie sont proposés et intégrés avec des espaces de travail avec un des options de vente au détail, de restauration et de boissons disponibles dans la même zone.

Caractéristiques du SOHO

Soho Studio s : duplex combinant un espace de travail et un espace de vie

: duplex combinant un espace de travail et un espace de vie Soho Works : espaces de bureau de la boutique

: espaces de bureau de la boutique Soho Street : magasins et restaurants

Commentant le lancement du concept SOHO à Pune, Sagar Chordia, directeur de Panchshil Realty, a déclaré : « SOHO est une initiative pionnière qui fournit des espaces flexibles, multifonctionnels et à usage mixte qui vous permettent de faire plus dans un même espace en réinventant leur utilisation. La réaction au lancement a été fantastique et de nombreux professionnels comme des médecins, des comptables agréés, des architectes, des chefs de petites entreprises et d'autres entrepreneurs ont adopté le concept sans hésiter ».

La localisation partagée des espaces de travail avec de vie est un mode de vie plus durable et plus intelligent qui permet aux gens d'être plus productifs et efficaces tout en éliminant les temps de trajet.

Les SOHO Studios sont disponibles à la vente à partir de 17,2 millions de roupies indiennes. Pour les demandes de renseignements concernant SOHO, veuillez appeler le +918970007700 ou nous contacter par e-mail à l'adresse sales@panchshil.com

Vous pouvez également montrer votre intérêt pour SOHO en cliquant ici

Avantage SOHO

SOHO est situé à proximité immédiate de Kharadi, un énorme centre d'affaires de plus de 900 000 mètres carrés de bureaux achevés et occupés, dont plus de 700 000 mètres carrés développés par Panchshil.

Kharadi dispose de 1 300 642 mètres carrés de bureaux supplémentaires en cours d'aménagement, dont plus de 700 000 mètres carrés en cours d'aménagement par Panchshil.

Au cours des 3 à 5 prochaines années, le stock total de bureaux à Kharadi devrait passer des plus de 900 000 mètres carrés actuels à 2 millions de mètres carrés.

La main-d'oeuvre totale de Kharadi devrait passer des 100 000 personnes actuelles à 350 000 personnes dans les 3 à 5 prochaines années.

District de Kharadi

Panchshil a une présence importante à Kharadi, qui est situé le long du corridor Est de Pune . Kharadi est devenu un centre informatique à part entière et un quartier d'affaires animé avec le « who's who » des entreprises informatiques et des services liés au TI.

. Kharadi est devenu un centre informatique à part entière et un quartier d'affaires animé avec le « who's who » des entreprises informatiques et des services liés au TI. Panchshil Realty possède deux zones économiques spéciales réparties sur 603 869 mètres carrés à Kharadi (Zone franche EON 1 et Zone franche EON 2. (1,2 km. / 4 à 6 minutes de route de SOHO)

En outre, le World Trade Centre du Panchshil, qui s'étend sur plus de 167 225 mètres carrés, est l'adresse définitive des entreprises internationales en Inde. 2,7 km. / 8 minutes de route de SOHO)

Les campus de Panchshil Realty abritent des entreprises mondiales de premier plan comme Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, T-Systems, UBS, VMWare et Vodafone.

Kharadi est à seulement 10 km de l'aéroport de Pune et des quartiers de premier ordre comme Magarpatta, Hadapsar, Kalyani Nagar et Koregaon Park sont tous à sa portée.

et des quartiers de premier ordre comme Magarpatta, Hadapsar, et Koregaon Park sont tous à sa portée. Les infrastructures sociales de Kharadi comprennent des hôpitaux, des écoles, des centres commerciaux et d'autres services dont l'installation est en cours.

Le Cityhub, situé au World Trade Centre, est le prochain grand centre social de Pune . Il comprend une variété de cafés, de restaurants et de salons et offre des possibilités de détente pendant et après les heures de bureau.

Les entreprises de Panchshil ? Quelques informations clés

Le portefeuille immobilier total de Panchshil Realty est d'environ 2 millions de mètres carrés et une surface similaire (1 800 000 mètres carrés) est en cours de développement.

Les trois principaux secteurs d'activité de Panchshil Realty sont le secteur résidentiel , le secteur commercial et l'hôtellerie.

, le secteur commercial et l'hôtellerie. Le portefeuille commercial comprend la vente au détail et l'alimentaire, qui comprend des espaces de bureaux sur mesure, des zones économiques spéciales, des parcs informatiques, des espaces de travail intégrés, des centres commerciaux et des développements à usage mixte.

comprend la vente au détail et l'alimentaire, qui comprend des espaces de bureaux sur mesure, des zones économiques spéciales, des parcs informatiques, des espaces de travail intégrés, des centres commerciaux et des développements à usage mixte. Le portefeuille hôtelier de Panchshil comprend environ 1 200 chambres d'hôtel de grandes marques comme The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood et Double Tree By Hilton.

de Panchshil comprend environ 1 200 chambres d'hôtel de grandes marques comme The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood et Double Tree By Hilton. Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est ancrée dans le Blackstone Real Estate Private Equity Fund, parrainé et géré par Blackstone Group LP.

À propos de Panchshil Realty

Créé en 2002, Panchshil Realty est l'un des acteurs majeurs du secteur de l'immobilier de luxe en Inde. Reconnu pour son leadership et l'excellence de ses prestations dans le développement immobilier, le groupe axe son approche sur le développement planifié, la création de biens de valeur et l'offre d'une expérience de vie enrichissante par le design et l'architecture. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.panchshil.com

Avertissements :

Cette communication est purement conceptuelle. Les photos et les images sont présentées uniquement à des fins représentatives. La hauteur et les illustrations proposées le sont à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications. Les superficies, les prix, la hauteur et les spécifications du contrat de vente signé entre vous et Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd.sont définitifs et exécutoires. La réservation est soumise à la confirmation et à l'acceptation des conditions générales. SOHO a été enregistré via le numéro d'enregistrement MahaRERA P52100017890, et les détails sont disponibles sur le site web https://maharera.mahaonline.gov.in/ sous la rubrique projets enregistrés.

Pour plus de détails sur les clauses de non-responsabilité relatives à SOHO, veuillez cliquer ici.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1042836/Panchshil_Realty_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1437738/Panchshil_Realty_SOHO.jpg

Communiqué envoyé le 14 février 2021 à 23:43 et diffusé par :