Avis aux médias - Vincent Marissal présente les attentes prébudgétaires de Québec solidaire





QUÉBEC, le 14 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Rosemont et responsable pour Québec solidaire en matière de justice économique et fiscale, Vincent Marissal, présentera les attentes pré-budgétaires de sa formation politique lors d'un point de presse lundi le 15 février à 10h30 au foyer de l'Assemblée nationale près de la porte 2.

AIDE-MÉMOIRE



Date: Lundi 15 février 2021



Heure: 10h30



Lieu: Foyer de l'Assemblée nationale

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 14 février 2021 à 14:30 et diffusé par :