Journées de la persévérance scolaire - Nos gestes pour la réussite : plus importants que jamais!





QUÉBEC, le 14 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de participer activement aux Journées de la persévérance scolaire! Elles se tiendront cette année du 15 au 19 février et seront l'occasion de prendre un moment pour célébrer et encourager nos jeunes.

« Les Journées de la persévérance scolaire sont toujours un moment spécial dans l'année, pendant lequel les adultes se mobilisent pour la persévérance des jeunes. Cette année, elles sont plus importantes que jamais, car le niveau de motivation des élèves est inquiétant. J'invite tous les parents à prendre un moment pour encourager leurs jeunes à ne pas lâcher, que ce soit par une conversation pour reconnaître leurs efforts ou par une activité réalisée ensemble », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

Des idées pour donner des ailes à nos enfants

Un récent sondage de la FCPQ auquel 4 300 parents d'élèves ont participé révèle que 55% des jeunes sont maintenant moins motivés qu'avant. De l'aide et des outils sont disponibles pour aider les parents à accompagner leurs enfants vers la réussite. La FCPQ offre d'ailleurs gratuitement une session de coaching spécialement pour les parents, menée par EscouadeÉdu et présentée en direct sur sa page Facebook le 16 février à 19h.

Les membres du comité exécutif de la FCPQ ont aussi souhaité contribuer aux Journées par une vidéo dans laquelle ils donnent quelques idées aux parents pour soutenir simplement leurs enfants.

« Les parents peuvent être des modèles de persévérance pour leurs enfants. Chaque geste peut faire une différence pour un jeune en difficulté ou qui pense au décrochage! », conclue Kévin Roy.

Pour avoir accès à des outils, consultez le site web des Journées de la persévérance scolaire.

