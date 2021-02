Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 910 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 276 790 personnes infectées. Parmi celles-ci, 256 270 sont rétablies. Elles font également état de 15...

Ligne d'aide à ceux qui sont affectés par les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinéesPour obtenir un soutien émotionnel immédiat, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien à la...