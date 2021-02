Desjardins pourrait rembourser 9,5M$ à des assurés pour avoir ajouté automatiquement une prime d'assurance dans les modalités de remboursement par défaut de prêts étudiants





MONTRÉAL, le 13 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Option consommateurs et Desjardins ont conclu une entente dans le cadre d'une action collective. Dans le cadre de cette action collective, Option consommateurs reprochait à Desjardins d'avoir imposé une assurance à des étudiants qui ont terminé leurs études et qui ont commencé à rembourser leur prêt étudiant sans négocier une entente de remboursement avec Desjardins dans les six mois suivants la fin de leurs études.

Desjardins a convenu avec Option consommateurs de rembourser aux assurés la totalité des primes perçues entre le 2 août 2014 et le 31 mars 2021. Cette entente sera soumise au tribunal pour approbation le 13 mai 2021. Si elle est approuvée, elle permettra aux membres du groupe d'être remboursés pour les primes d'assurance qu'ils ont payées.

Pour recevoir un remboursement en vertu de cette entente, vous devez avoir contracté auprès d'une caisse Desjardins un prêt étudiant garanti par le gouvernement du Québec. Desjardins doit vous avoir transmis une entente de remboursement dont les modalités n'ont pas été modifiées avant votre premier paiement et qui a pris effet après le 2 août 2014. Il faut également que ces modalités incluent une prime d'assurance prêt ajoutée automatiquement par Desjardins et que vous n'ayez pas présenté une réclamation en vertu de cette assurance.

« Option consommateurs est satisfait de cette entente de règlement avec Desjardins qui permet aux personnes visées de récupérer les primes payées pour une assurance automatiquement incluse aux modalités de remboursement de leur prêt. Il est important de s'assurer du consentement des personnes visées avant de leur faire payer une assurance », insiste Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère juridique à Option consommateurs.

À noter que le remboursement ne provoque pas l'annulation automatique de l'assurance. Si vous n'avez pas fini de rembourser votre prêt et que vous ne souhaitez pas bénéficier de l'assurance prêt, vous devez l'annuler auprès de Desjardins.

Pour en savoir plus sur l'entente et sur la façon d'être remboursé ou encore pour vous retirer du recours, consultez le www.ey.com/ca/pretetudiant.

