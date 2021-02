Avis - Les produits injectables et autres produits de santé non homologués de la pharmacie Galena Pharm Inc. peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ -

Résumé

Produits : Les produits de santé non homologués de la pharmacie Galena Pharm Inc., y compris les vitamines, les minéraux, les acides aminés, la cancérothérapie naturopathique et d'autres thérapies administrées par injection ou perfusion dans les établissements de santé, comme les cliniques, et les produits injectables comme les gélules et les suppositoires que les patients peuvent avoir chez eux.

Les produits de santé non homologués de la pharmacie Galena Pharm Inc., y compris les vitamines, les minéraux, les acides aminés, la cancérothérapie naturopathique et d'autres thérapies administrées par injection ou perfusion dans les établissements de santé, comme les cliniques, et les produits injectables comme les gélules et les suppositoires que les patients peuvent avoir chez eux. Problème : Ces produits ne sont pas homologués et peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, un produit injectable appelé glutathion réduit contient de fortes concentrations d'endotoxine, une substance nocive produite par les bactéries.

Ces produits ne sont pas homologués et peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, un produit injectable appelé glutathion réduit contient de fortes concentrations d'endotoxine, une substance nocive produite par les bactéries. Ce qu'il faut faire : Les professionnels de la santé doivent cesser d'administrer et de vendre ces produits et les patients doivent cesser de les utiliser après avoir obtenu l'approbation de votre fournisseur de soins. Les patients doivent consulter un professionnel de la santé s'ils ont des questions pour déterminer s'ils ont reçu un traitement recourant à un produit de Galena Pharm Inc. et s'ils ont des questions ou des préoccupations au sujet de leur santé.

Problème

Santé Canada avise les professionnels de la santé et les patients que les produits de santé non homologués préparés et vendus par la pharmacie Galena Pharm Inc. (4315 Canada Way, Burnaby, Colombie-Britannique) peuvent présenter de graves risques pour la santé. Les professionnels de la santé doivent cesser de les administrer et les patients doivent cesser de les utiliser.

Les produits, qui ont été vendus à des fournisseurs de soins de santé (dont des naturopathes et des médecins) dans au moins trois provinces, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario, comprennent notamment les vitamines, les minéraux, les acides aminés, la cancérothérapie naturopathique et d'autres thérapies administrées par injection ou perfusion dans les établissements de santé, comme les cliniques, et les produits injectables comme les gélules et les suppositoires que les patients peuvent avoir chez eux.

Santé Canada a ordonné à la pharmacie de rappeler un produit, le glutathion réduit pour injection, en raison de rapports d'intoxication par endotoxine en Colombie-Britannique. Les tests de Santé Canada ont permis de confirmer des niveaux élevés d'endotoxine. L'endotoxine est une substance nocive produite par les bactéries. L'exposition à des niveaux élevés d'endotoxine dans le sang peut causer de graves problèmes de santé, comme la fièvre, la nausée et le vomissement, l'hypotension, le choc, la défaillance viscérale et la mort. Ce risque est particulièrement élevé lorsque le corps reçoit des produits contaminés par injection ou par perfusion.

Santé Canada a également ordonné à la pharmacie de cesser de fabriquer et de vendre tous les produits de santé non homologués. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, c'est donc dire que leur innocuité, efficacité et qualité n'ont pas été évaluées. Au Canada, la vente de produits de santé non homologués est illégale.

De plus, il a été constaté que Galena Pharm Inc. fonctionnait sans une licence d'établissement de produits pharmaceutiques de Santé Canada. L'exploitation sans la licence requise est une infraction grave à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement d'application. Une licence indique qu'une entreprise a mis en place des processus qui satisfont aux exigences réglementaires afin de lui permettre de suivre et de rappeler rapidement ses produits de santé. Elle indique également que l'entreprise fabrique, emballe et étiquette ses produits selon les bonnes pratiques de fabrication (une norme qui vise à garantir la qualité des produits de santé vendus aux Canadiens).

La pharmacie est maintenant fermée et son propriétaire fait actuellement l'objet d'une enquête par le College of Pharmacists of British Columbia.

Santé Canada continuera de surveiller l'efficacité du rappel et collaborera avec le College of Pharmacists of British Columbia au besoin. Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour surveiller les importations liées à Galena Pharm Inc. Advenant d'autres préoccupations en matière de sécurité, Santé Canada interviendra et informera les Canadiens.

Produits visés

Voici une liste de produits dont Galena Pharm Inc. faisait la publicité auprès des professionnels de la santé. La liste ci-dessous de produits vendus par l'entreprise pourrait être incomplète. Aucun de ces produits n'est autorisé par Santé Canada.

Injections de vitamines Injections de 5-MTHF

Injections de thiamine (vitamine B1)

Injections PF de cyanocobalamine (vitamine B12)

Injections d'hydroxocobalamine (vitamine B12)

Injections de méthylcobalamine (vitamine B12)

Injections de riboflavine-5-phosphate (vitamine B2)

Injections de niacinamide (vitamine B3)

Injections de dexpanthénol (vitamine B5)

Injections de pyridoxal 5-phosphate (vitamine B6)

Injections de pyridoxine (vitamine B6)

Injections de biotine-D (vitamine B7)

Injections d'acide folique (vitamine B9)

Injections de complexe vitaminique B100

Injections de vitamines Myers

Injections de niacine

Injections d'ascorbate de sodium

Injection de palmitate (vitamine A)

Injections de vitamine C

Injections de vitamine D3 (IM seulement)

Injections de ménadione (vitamine K3) Injections de minéraux Injections de chlorure de calcium

Injections de chrome

Injections de sulfate de cuivre

Injections de chlorure de magnésium

Injections de sulfate de magnésium à 50 %

Injections de chlorure de manganèse

Injections de sulfate de manganèse

Injections de molybdène

Injections Multitrace 4

Injections Multitrace 5

Injections Multitrace 6

Injections Multitrace 7

Injections de mélange de minéraux Schrader

Injections de sélénium

Bicarbonate de sodium

Injections de vanadium

Injection de chlorure de zinc

Injections de citrate de zinc

Injections de sulfate de zinc Injections d'acides aminés et de cofacteurs Acétyl-L-carnitine

Injections d'acétylcystéine

Coenzyme Q10

Injections d'inositol

Injections de L-arginine

Injections de L-carnitine

Injections de L-glutamine

Injections de L-glutathion (glutathion réduit)

Injections de L-glycine

Injections de L-lysine

Injections de L-méthionine

Injections de L-phenylalanine

Injections de L-proline

Injections de L-taurine

Injections de L-tryptophane

Injections de L-tyrosine

Travasol Oncologie naturopathique Gélules d'artésunate

Poudre d'artésunate

Suppositoires d'artésunate

Injections d'acide lipoïque D-alpha

Injections d'acide déoxycholique

Injections de diméthylsulfoxyde

Injections de germanium

Injections de glycérophosphorylcholine

Injections d'acide chlorhydrique

Injections de peroxyde d'hydrogène

Inositol

Injections de NADH

Injection de phénylbutyrate de sodium Injections thérapeutiques par chélation Injections d'EDTA de calcium et de disodium

Injections d'EDTA de disodium

Gélules de DMPS

Injections de DMPS

Suppositoires de DMPS

Gélules d'acide dimercaptosuccinique

Suppositoires d'acide dimercaptosuccinique

Gélules d'EDTA

Suppositoires d'EDTA Injections prolothérapeutiques Agent anticoagulant de citrate et de dextrose

Injections de dextrose

Injections de sulfate de glucosamine

Injections PF de lidocaïne

Injections de mannitol

Prolothérapie générale (mélange)

Prolothérapie intra-articulaire (mélange)

Injections au point de déclenchement (mélange)

Injections de PG2

Injections de procaïne

Injections de citrate de sodium Injections mésothérapeutiques Injections de citrate de caféine

Injections de collagénase

Injections de diméthylaminoéthanol

Injections d'acide glycolique

Injections d'acide hyaluronique

Injections d'hyaluronidase

Injections de phosphatidylcholine

Injections de phosphatidylcholine désoxycholique

Injections d'acide rétinoïque

Injections de désoxycholate de sodium Injections pour la perte de poids Injections d'adénovitamines

Injections d'adénosine monophosphate (AMP)

Injections d'adénosine triphosphate (ATP)

Injections de complexe vitaminique B extra-fort + MIC + C-R

Injections de complexe vitaminique B extra-fort

Injections de complexe vitaminique B (protocole HCG)

Injections de MIC + vitamine B12m + C-R

Injections de MIC

Soutien pour les injections surrénales Autres injections Injections de récupération sportive

Excitant cérébral (adénosylcobalamine/méthylcobalamine/mthf)

Combo énergie

Injections de glycérine

Injections de méthyl-sulfonyl-méthane

PgE2

Injections de potassium

Procaïne plus

Ce qu'il faut faire

Ce que doivent faire les professionnels de la santé :

Vérifier leur stock pour voir s'ils ont des produits de Galena Pharm Inc. et cesser de les administrer ou de les vendre.

Vérifier que les produits qu'ils administrent ou qu'ils vendent sont autorisés par Santé Canada en lisant l'étiquette. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Les praticiens peuvent aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués.

en lisant l'étiquette. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Les praticiens peuvent aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués. Signaler à Santé Canada tout effet indésirable ou toute plainte.

Ce que doivent faire les patients :

Cesser d'utiliser les produits préparés par Galena Pharm Inc après avoir obtenu l'approbation de leur fournisseur de soins.

Communiquer avec un professionnel de la santé s'ils ont des questions pour déterminer s'ils ont reçu un traitement recourant à un produit de Galena Pharm Inc. et s'ils ont des questions ou des préoccupations au sujet de leur santé.

Lire les étiquettes des produits pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Les patients peuvent aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Les patients peuvent aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé . Signaler à Santé Canada tout effet indésirable ou toute plainte.

Liens connexes :

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 19:10 et diffusé par :