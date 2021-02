Transactions passées effectuées par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.





TORONTO, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C. («?Gestion 1832?») rapporte aujourd'hui certaines transactions qu'elle a effectuées au nom de fonds d'investissement et de comptes sous sa gouverne. Son siège social se situe au 1, rue Adelaide Est, bureau 2900, Toronto (Ontario) M5C 2V9.

Kesselrun Resources Ltd.

Le 7 décembre, 2020, Gestion 1832 a acquis 10?272?727 actions ordinaires et 5?136?363 bons de souscription d'actions ordinaires de Kesselrun Resources Ltd. («?KES?»), société dont le siège social se situe au 278, Bay Street, bureau 102, Thunder Bay (Ontario) P7B 1R8, dans le cadre d'un placement privé d'unités consistant chacune en une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'une action ordinaire. Une autre déclaration mensuelle a été déposée à l'égard de la transaction le 22 janvier 2021. Juste avant le placement privé, Gestion 1832 ne détenait pas d'actions ordinaires ou de bons de souscription de KES, tandis qu'immédiatement après, elle possédait 10?272?727 actions ordinaires et 5?136?363 bons de souscription d'actions ordinaires, soit approximativement 13,96 % des actions émises et en circulation sur une base non diluée et environ 19,57 % sur une base partiellement diluée, en supposant que Gestion 1832 exerce ses bons de souscription.

Flagship Communities REIT

Le 7 octobre 2020, Gestion 1832 a acquis 100?000 parts de Flagship Communities Real Estate Investment Trust («?FCREIT?»), société dont le siège social se situe au 467, Erlanger Road, Erlanger, Kentucky, 41018. La transaction a été effectuée à la Bourse de Toronto à un prix de 15,30 $ par part pour un total de 1?530?000,00 $. Juste avant la transaction, Gestion 1832 détenait 600?000 parts, c'est-à-dire approximativement 9,60 % des parts émises et en circulation, tandis qu'immédiatement après, elle en possédait 700?000, soit quelque 11,20 %. Cette acquisition a accru sa participation d'environ 1,60 %.

Le 22 octobre 2020, FCREIT a annoncé qu'elle avait exercé intégralement l'option de surattribution prévue dans le cadre d'un placement par voie de prospectus effectué le 28 septembre 2020, ce qui a accru le nombre de parts émises et en circulation. Par conséquent, la participation de Gestion 1832 a diminué pour se chiffrer à moins de 10 % des parts émises et en circulation. Juste avant l'annonce, Gestion 1832 détenait 704?900 parts, c'est-à-dire approximativement 11,28 % des parts émises et en circulation, tandis qu'immédiatement après, elle en possédait 704?900, soit quelque 9,75 %. Sa participation a donc diminué d'environ 1,53 %.

Le 30 octobre 2020, Gestion 1832 a acquis 32?323 parts de FCREIT. Cette transaction a eu lieu à la Bourse de Toronto au prix de 15,00 $ la part pour un total de 484?845,00 $. Juste avant la transaction, Gestion 1832 détenait 717?677 parts, c'est-à-dire approximativement 9,93 % des parts émises et en circulation, tandis qu'immédiatement après, elle en possédait 750?000, soit quelque 10,38 %. Sa participation a donc augmenté d'environ 0,45 %.

Clean Air Metals Inc.

Le 27 mai 2020, Gestion 1832 a acquis 2?500?000 actions ordinaires de Clean Air Metals Inc. («?AIR?»), société dont le siège social se situe au 217, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 0R2. Cette transaction a eu lieu à la Bourse de croissance TSX à un prix de 0,40 $ par action pour un total de 1?000?000,00 $. Juste avant la transaction, Gestion 1832 détenait 9?131?020 actions ordinaires et 3?165?500 bons de souscription d'actions ordinaires de AIR, soit environ 7,23 % des actions émises et en circulation sur une base non diluée et environ 9,50 % sur une base partiellement diluée, en supposant que Gestion 1832 exerce ses bons de souscription d'actions ordinaires. Immédiatement après la transaction, Gestion 1832 possédait 11?631?020 actions ordinaires, ce qui représentait environ 9,21 % des actions émises et en circulation sur une base non diluée et, si l'on tient compte des 3?165?500 bons de souscription détenus, quelque 11,43 % des actions émises et en circulation sur une base partiellement diluée. Les actions ordinaires acquises dans le cadre de la transaction ont accru la participation de Gestion 1832 d'environ 1,98 % sur une base non diluée et de quelque 1,93 % sur une base partiellement diluée.

Great Bear Royalties Corp.

Le 5 mai 2020, Gestion 1832 a acquis 1?596?827 actions ordinaires de Great Bear Royalties Corp. («?GBRC?»), société dont le siège social se situe au 800, rue Pender Ouest, bureau 1020, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2V6, dans le cadre d'un plan d'arrangement conclu entre Great Bear Resources Ltd. («?GBR?») et GBRC (l'«?arrangement?»). En vertu de l'arrangement, Gestion 1832 a reçu un quart d'action ordinaire de GBRC pour chaque action de GBR détenue à la fermeture des bureaux le 4 mai 2020. Les actions ordinaires de GBRC n'existaient pas avant l'arrangement. Immédiatement après l'arrangement, Gestion 1832 possédait 1?596?827 actions ordinaires de GBRC, soit environ 11,70 % des actions émises et en circulation.

Le 30 décembre 2020, Gestion 1832 a acquis 727?632 actions ordinaires de GBRC dans le cadre d'une transaction privée qui, de concert avec d'autres transactions visant GBRC effectuées entre le 6 mai 2020 et le 29 décembre 2020, a accru sa participation de 4,61 % depuis le 5 mai 2020. Juste avant la transaction, Gestion 1832 détenait 3?723?831 actions ordinaires, c'est-à-dire environ 13,64 % des actions émises et en circulation, tandis qu'immédiatement après, elle en possédait 4?451?463, soit quelque 16,31 %.

Dans toutes les transactions susmentionnées, Gestion 1832 a acquis les titres au nom de fonds et de comptes sous sa gouverne, à des fins de placement et non dans le but d'exercer un contrôle ou de prendre la direction des émetteurs. Elle pourrait à l'avenir acquérir ou vendre des titres des émetteurs assujettis susmentionnés selon la conjoncture ou d'autres facteurs pertinents.

Conformément aux règles du système d'alerte, une déclaration des transactions susmentionnées sera déposée aujourd'hui dans le profil des émetteurs assujettis sur le site de SEDAR à www.sedar.com. On peut également obtenir cette déclaration auprès de Gestion 1832, qui a l'intention de déposer des déclarations mensuelles à l'égard du contrôle ou de la direction de ces émetteurs assujettis.

À propos de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Constituée en vertu des lois de l'Ontario, Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia



La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, «?pour l'avenir de tous?», elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, la Banque Scotia comptait plus de 90?000 employés et des actifs d'environ 1,1 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter https://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

