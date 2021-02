Élections municipales générales 2021 - Séances d'information « Je me présente aux prochaines élections municipales »





QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite la population de la région de la Capitale-Nationale à participer à l'une des sept séances d'information virtuelles qui seront tenues au cours des prochains mois en vue des prochaines élections municipales. Ces rencontres visent à informer les citoyennes et les citoyens sur la vie démocratique municipale et à les inciter à s'y impliquer à titre de conseillère ou de conseiller ou encore de mairesse ou de maire.

Les séances sont organisées en partenariat avec les municipalités régionales de comté (MRC) de la région et porteront sur l'organisation municipale, le rôle des personnes élues et les démarches de mise en candidature. Une période de questions et d'échanges aura lieu pour clôturer les activités. À noter que la rencontre du 3 juin 2021 s'adresse particulièrement aux femmes et sera réalisée en collaboration avec le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire par courriel à l'adresse dr.capnat@mamh.gouv.qc.ca. Un lien pour accéder à l'événement sur la plateforme Zoom leur sera envoyé par la suite.

AIDE-MÉMOIRE

Date Partenaire Heure Jeudi 11 mars 2021 MRC de Charlevoix 19 h à 20 h 30 Jeudi 18 mars 2021 MRC de la Jacques-Cartier Mardi 30 mars 2021 MRC de Portneuf Jeudi 1er avril 2021 MRC de Charlevoix-Est Mardi 6 avril 2021 MRC de l'île d'Orléans Jeudi 8 avril 2021 MRC de la Côte de Beaupré Jeudi 3 juin 2021 Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

La campagne « Je me présente » a été lancée en novembre dernier par le MAMH afin d'inciter les citoyennes et les citoyens à déposer leur candidature aux prochaines élections municipales. Des actions visant toute la population et, particulièrement, les femmes et les jeunes, seront mises en place d'ici cet automne.

Lors des dernières élections municipales en 2017, dans la Capitale-Nationale :

En tout, 203 postes sur une possibilité de 409 avaient été pourvus sans opposition.



Seulement 12,3 % des postes de maire étaient occupés par des femmes au lendemain des élections de 2017. En ce qui a trait au poste de conseiller municipal, les femmes occupaient 33,2 % des sièges disponibles.



L'âge moyen des personnes élues était de 52,9 ans pour le poste de conseiller municipal et de 59,5 ans pour celui de maire. Pour les nouveaux élus et élues, l'âge moyen était de 49,6 ans, tandis que pour les candidates et candidats réélus, il était de 56,7 ans.

