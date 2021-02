Le nombre d'inscriptions au site MuslimMatch.com augmente de 40 %





? Le but, aider des milliers de jeunes musulmans en Europe à trouver l'amour en ligne

DUBAÏ, E.A.U., 12 février 2021 /PRNewswire/ -- À cause de la pandémie, les événements sociaux sont limités et de nombreux jeunes musulmans célibataires tentent désormais de trouver chaussure à leur pied en ligne. À l'approche de la Saint-Valentin, les musulmans de la génération Y souhaitent ardemment trouver l'amour en ligne. Au cours de la dernière année, MuslimMatch.com, qui a permis à des milliers de musulmans européens de trouver un partenaire, a vu le nombre de ses inscriptions croître de 40 %. Il s'agit aujourd'hui de l'application de dating et de mariage halals pour les musulmans du monde entier qui connaît la croissance la plus rapide.

MuslimMatch.com compte 41 % de femmes et 59 % d'hommes. Les cinq villes européennes totalisant le plus d'inscrits sont Londres, Paris, Berlin, Glasgow et Amsterdam. À l'échelle mondiale, les cinq pays qui regroupent le plus de mulusmans inscrits sont les États-Unis, les Émirats arabes unis, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Avec des sites de dating et rencontre pour 7 régions différentes, MuslimMatch.com, dont le siège social se trouve à Dubaï, répond aux besoins de 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Il s'agit d'une plateforme multilingue, notamment disponible en français, en allemand, en néerlandais et en russe.

Voici quelques-unes des caractéristiques intéressantes que l'on retrouve sur l'application MuslimMatch.com :

Les femmes peuvent voir qui a vu ou aimé leur profil.

Les femmes peuvent directement lancer une conversation avec les profils.

Les fonctions de vérification des selfies et des téléphones assurent la sécurité des utilisateurs.

Tous les profils sont vérifiés manuellement et tout profil d'utilisateur non sérieux est supprimé.

Les filtres avancés permettent aux utilisateurs de chercher des profils qui correspondent à leur mode de vie et à leurs pratiques religieuses.

Des milliers de musulmans ont trouvé leur âme soeur grâce à l'application. Trouvez vous aussi votre partenaire pour la Saint-Valentin sur le site https://www.muslimmatch.com/ .

À propos de MuslimMatch.com

MuslimMatch est l'application de dating et de rencontre pour les musulmans du monde entier qui connaît la croissance la plus rapide. Son siège social se trouve à Dubaï et parmi ses sites figurent : ArabMuslimMatch.com , AmericanMuslimMatch.com, EuropeanMuslimMatch.com, IndonesianMuslimMatch.com , BangladeshiMuslimMatch.com et MalaysianMuslimMatch.com. Les services sont actuellement disponibles en 9 langues sur iOS et Android.

