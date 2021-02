Le ministre Wilkinson publie une déclaration sur le décès de M Tom Lee, ancien directeur général de l'Agence Parcs Canada





GATINEAU, QC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a publié la déclaration suivante sur le décès de M Tom Lee, ancien directeur général de l'Agence Parcs Canada :

<< C'est avec tristesse que nous soulignons le décès de Tom Lee, l'un des grands dirigeants pour les parcs canadiens et en particulier de Parcs Canada. M. Lee a contribué à façonner la conservation et la jouissance des lieux naturels et culturels de notre pays. À ses débuts, en tant que premier directeur général de Parcs Canada, M. Lee a commencé un de ses discours en disant : « Je veux vous peindre un tableau du Canada », pour ensuite traverser le pays avec des histoires de lieux, d'histoire et de personnes - émouvant son public jusqu'aux larmes. Je tiens à offrir mes condoléances à la famille Lee pendant cette période inconcevable.

Alors que nous continuons à ressentir les défis créés par la pandémie mondiale de COVID-19, les Canadiens redécouvrent et apprécient le plein air, y compris nos endroits protégés. On doit remercier des dirigeants comme Tom Lee, dont la vision et la contribution, a fait en sorte que, grâce à des partenariats avec les peuples autochtones, ces lieux précieux seront là pour que les générations à venir de Canadiens puissent les protéger et en profiter.

M. Lee a été nommé sous-ministre adjoint responsable de la Direction générale des parcs nationaux d'Environnement Canada en 1993. Il a continué à diriger la direction générale lorsqu'elle a été transférée au nouveau ministère du Patrimoine canadien en 1994. En 1996, Parcs Canada a fait partie des nouvelles agences de services spéciaux proposées et, suite à l'adoption de la Loi sur l'Agence Parcs Canada en 1998, M. Lee est devenu le premier directeur général de la nouvelle Agence.

Outre la Loi sur l'Agence Parcs Canada, le mandat de Tom Lee a été marqué par de nombreuses réalisations législatives exceptionnelles. Il a ensuite assisté à l'adoption de la Loi sur les parcs nationaux du Canada en 2000, et de la Loi sur les aires marines nationales de conservation en 2002, ainsi qu'au lancement de la charte de Parcs Canada, qui définit les rôles et les responsabilités de l'Agence.

M. Lee était également chargé de mettre en oeuvre les recommandations de deux commissions indépendantes qui ont transformé la manière dont les parcs nationaux sont gérés. Les conclusions de l'étude sur la vallée de la Bow à Banff (1996) et de la Commission sur l'intégrité écologique des parcs nationaux du Canada (2000) ont conduit Parcs Canada à fixer de nouveaux repères pour la gestion écologique, à introduire des limites appropriées au développement et à faire de l'intégrité écologique la priorité dans la prise de décision.

L'un des principaux engagements de M. Lee était de créer de nouveaux liens fondés sur le respect en impliquant les peuples autochtones dans la protection et la gestion des parcs nationaux et des réserves d'aires marine de conservation. Il a transformé le travail de Parcs Canada dans la conservation, la gestion coopérative et l'utilisation des lieux protégés en collaboration avec les peuples autochtones. Il a créé la Direction des affaires autochtones de l'Agence et a fait progresser de manière significative le travail de Parcs Canada dans le domaine du tourisme autochtone en partenariat avec les collectivités autochtones. Tous ces éléments ont créé une base sur laquelle Parcs Canada a bâti des relations positives et continues avec les peuples autochtones.

M. Lee a pris sa retraite en 2002. Pendant les neuf années où il a dirigé l'Agence, 139 lieux historiques nationaux, 5 parcs nationaux et 2 aires marines nationales de conservation ont été ajoutés aux zones protégées administrées par Parcs Canada.

En décembre 2019, M. Lee a reçu l'Ordre du Canada en reconnaissance de sa contribution en tant que fonctionnaire et de ses efforts pour la conservation des ressources naturelles du Canada.

Grâce à ses orientations et à son engagement, Tom Lee a jeté les bases de l'actuel Parcs Canada. Ce faisant, il a apporté un avantage incommensurable à l'Agence et au peuple canadien d'aujourd'hui et pour les décennies à venir. >>

